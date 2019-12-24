Связал и упаковал в пакеты: убийство в центре Москвы

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили около жилых домов Басманного района — предполагаемым злоумышленником оказался брат жертвы. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — голова и связанные ноги погибшей были замотаны в пакеты, а на ее шее были провода.

«Погибшая — уроженка Москвы, прописана по тому же адресу. Жила в коммуналке», — сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. Он добавил, что женщина систематически выпивала.

Как передает телеканал РЕН ТВ, между родственниками был давний конфликт. Во время очередной пьяной ссоры брат убил сестру.

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По данным СК, в скором времени подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действия. Расследование продолжается.

В начале декабря обвинения в убийстве родственников были предъявлены и 41-летнему жителю Татарстана — его заподозрили в расправе над 38-летней экс-супругой, 19-летним пасынком и двухлетним сыном. По данным регионального Следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 3 декабря.

В тот день злоумышленник распивал спиртные напитки в квартире, расположенной на улице Юбилейной города Менделеевска. При этом с ним находились его бывшая жена, двое ее детей от первого брака, а также малолетний ребенок.

Внезапно мужчина стал агрессивным и нанес трем родственникам смертельные ножевые ранения. Как писал сайт kp.ru, в момент нападения все члены семьи спали.

В то же время, услышав странные звуки, из своей комнаты выбежал 12-летний пасынок злоумышленника — мужчина напал на мальчика, порезал его, после чего приказал вернуться в свою комнату. В итоге школьнику удалось выбраться из квартиры через окно.

Босиком он побежал по морозу в ближайшую пекарню, чтобы обратиться в полицию. На кадрах с камер наблюдения магазина видно, как раненый ребенок просит помощи у продавщиц, которые сразу позвонили в скорую помощь и полицию.

Приехав в квартиру, медики констатировали смерть 38-летней женщины и 19-летнего юноши. Двухлетний ребенок был еще жив, однако вскоре он скончался в машине скорой помощи. 12-летнего мальчика госпитализировали.

В тот же день подозреваемый в убийстве был задержан правоохранителями. На допросе предполагаемый злоумышленник заявил, что пошел на преступление из ревности.

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего». Как передавал телеканал РЕН ТВ, татарин ранее уже был судим — дважды за кражу и один раз за нанесение телесных повреждений.

Между тем в Краснодаре 25 ноября 2019 года 29-летнего экс-военного осудили за убийство супруги и ее шестилетнего сына, а также в покушении на убийство собственной пожилой матери.

Как установил суд, трагедия произошла 11 января 2019 года, когда мужчина с женой и сослуживцами пришли в гости к другу. Там, как рассказывал в ходе допросов осужденный, «пили до талого, а после посветили наркоту», цитировало издание «Коммерсант» его слова, сказанные в суде.

Однако спустя некоторое время во время застолья злоумышленник приревновал супругу к одному из приятелей. По пути домой он зашел в магазин, где купил молоток, чтобы напугать женщину.

Вечером между парой начался скандал — в ходе ссоры мужчина успел позвонить другу, брату жены и своей матери, подозревая их в сокрытии измен супруги.

После этого разозленный краснодарец напал на жену — он нанес ей не менее шести ударов молотком по голове, когда малолетний сын от первого брака попытался помочь пострадавшей, злоумышленник ударил и его.

К этому времени в квартиру приехала пожилая мать нападавшего. Открыв дверь, она увидела окровавленные тела и попыталась убежать, однако он успел ударить пенсионерку по затылку. Та вызвала полицию и скорую помощь.

До их приезда мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. В итоге Южный окружной военный суд приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 2 млн рублей родственникам убитых.