Золотые слитки генерала ФТС: в чем обвиняют Кизлыка

В ходе обысков у начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка изъяли €600 тыс. и $600 тыс. (всего около 80 млн руб.), а также золотые слитки, коллекцию швейцарских часов и другие драгоценности. Об этом сообщил следователь СКР Дмитрий Аверьянов, выступая на слушании в Басманном суде, где 24 декабря фигуранту дела избиралась мера пресечения.

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Кизлыку предъявлены обвинения по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Как считает следствие, генерал-лейтенант за взятки помогал уйти от ответственности контрабандистам валюты. Кроме того, в результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные. По словам следователя, эта версия подтверждается показаниями свидетелей из числа сотрудников ФТС.

«Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду», – сказал Аверьянов. Он также добавил, что, по его мнению, Кизлык может скрыться от следствия, и в связи с этим просил суд заключить того под стражу.

По данным СМИ, одной из тех, кому Кизлык оказал покровительство, стала жена российского посла в Кении, которая якобы попыталась ввезти в Россию незадекларированную крупную сумму валюты.

«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что женщина смогла пронести через зеленый коридор $50 тыс. и избежала уголовной ответственности благодаря генералу.

В свою очередь сам обвиняемый на суде заверил, что не будет оказывать давления на ход следствия. Сторона защиты обратила внимание на его возраст и заслуги перед государством и просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Тем не менее Басманный суд поместил Кизлыка в СИЗО до 22 февраля следующего года.

Генерал-лейтенант Александр Кизлык был задержан 23 декабря, тогда же правоохранители провели обыски в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово и по месту его жительства.

Вместе с Кизлыком в этот день были задержаны его заместитель Алексей Серебро, а также заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин. Следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов уголовного дела.

Издание «Коммерсант» сообщает, что расследование в отношении высокопоставленных сотрудников ФТС началось после того, как силовики задержали сотрудника одного из подразделений полицейского управления собственной безопасности (СБУ). По данным издания, задержанный дал наводку на замначальника отдела СБУ на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову. Она дала показания, и у следствия появились вопросы к Кизлыку и Серебро, а также представителям Внуковской и Домодедовской таможен.

По неподтвержденной информации, следствие установило, что с ноября 2018 года по март 2019 года сотрудники таможни получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров аэропорта Домодедово за возможность провезти незадекларированные товары. Кизлыку и другим задержанным госслужащим за злоупотребление должностными полномочиями грозит до 10 лет колонии.

Сам обвиняемый генерал-лейтенант свою вину не признает.

«По поводу моего участия в незаконном прекращении уголовного дела [хочу сказать, что] такая норма — назначение наказания ниже низшего предела — предусмотрена законом. Обвиняемый заплатил штраф, внес одну четвертую суммы незаконно перевезенного товара», — сказал он на судебном заседании 24 декабря.

Что касается решения о переквалификации контрабандистам обвинения с уголовного преступления на административное правонарушение, то его принимала Внуковская таможня, на которую он влиять напрямую не мог, подчеркнул обвиняемый.

К тому же решение было принято по протесту межрегионального транспортного прокурора.

Ранее правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова, который был арестован в прошлом году. Сейчас суд проводит предварительное слушание по делу в закрытом режиме.

По информации следственных органов, генерал ФТС с декабря 2015 по октябрь 2017 года получил взятки в размере 26 млн руб. и $150 тыс. от бизнесмена Родиона Тихонова. За это фигурант оказывал покровительство коммерческой деятельности предпринимателя.

Вторым подозреваемым по делу проходит еще один замначальника ДВТУ — Павел Фомин. В июле прошлого года он уволился с должности после обыска, проверки и уголовного дела о взятке в Дальневосточном таможенном управлении.

Бизнесмен Тихонов и его предполагаемые сообщники погасили причиненный ущерб государству, пока велось следствие. Кроме того, они дали показания против сотрудничавших с ними таможенников. В результате Мосгорсуд отказался продлевать им сроки содержания — в их действиях признаков организованного преступного сообщества обнаружено не было, а за неуплату таможенных пошлин они уже отбыли свои сроки, пока находились под арестом.