«Ткнули лицом в снег»: Колокольцев наказал МВД Татарстана за детей

Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

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«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил он на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Инцидент произошел 20 декабря в Тукаевском районе Новотроицкого сельского поселения на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» — там по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району республики проводились учения с полицейскими.

По данным ведомства, правоохранители тренировались разгонять несанкционированные митинги. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены девятиклассники, сообщили в МВД РФ.

Очевидцы инцидента записали занятие полицейских на видео — на кадрах видно, как школьники якобы нападают на силовиков, а те, вооружившись щитами и дубинками, дают их отпор.

После учений один из девятиклассников рассказал, что ни его, ни других подростков не предупредили том, что силовики будут вооружены. «Мы все были удивлены, когда мы выходим на улицу и видим, что они стоят с щитами, их мало было, не так много, как нас. Нас было примерно 18 человек.

Они нам объяснили, что мы должны провоцироваться, выходить топать, потом уже просто толкать. Первый раз мы сначала просто побежали, мы три раза всего «дрались»,

— пояснил школьник порталу «МБХ Медиа».

Девятиклассник добавил, что он и его товарищи получили травмы в результате нападения со стороны правоохранителей. «Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро, и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался о щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», — пожаловался девятиклассник.

В итоге по факту публикации в СМИ МВД по Республике Татарстан была запущена служебная проверка — выяснилось, что учения проводились без согласия регионального ведомства. При этом в отделе по Тукаевскому району заявили, что силу к подросткам никто не применял, так как они якобы играли роль массовки — несмотря на это, правоохранители все равно провели с детьми инструктаж о мерах безопасности, отметили в ведомстве.

Собственную проверку начали прокуратура и Министерство образования и науки республики — позже глава районного отдела образования подала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщали в Минобрнауки РИА «Новости».

Между тем в СМИ появилась информация о том, что среди силовиков 20 декабря также находились сотрудники Росгвардии, однако в ведомстве опровергли данную информацию. «Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии», — заявляли в Росгвардии агентству «Татар-информ».

В Тукаевский район выехала и республиканская уполномоченная по правам человека Гузель Удачина — она пообщалась с подростками, участвовавшими в учениях. «Сообщения о возможных травмах нужно проверять. Сегодня не удалось со всеми абсолютно детьми переговорить, но, по крайней мере, те ребята, с которыми мы сегодня пообщались, каких-либо жалоб на состояние здоровья, на ущерб здоровью, на травмы не высказали», — сообщала омбудсмен ТАСС.