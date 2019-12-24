Прощай, площадка: как изменится экзамен по вождению

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила проведения экзамена на водительские права, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат правительства.

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Некоторые изменения вступят в силу уже в январе 2020 года, отмечает СМИ. В частности, с начала нового года учащимся позволят осваивать навыки вождения на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Кроме того, в январе повысится возрастной ценз для учеников, желающих получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) — если раньше к обучению допускались люди, достигшие 16 лет, то теперь им нужно будет дожидаться 20-летия.

Вступят в силу и новые правила ГИБДД — например, сотрудники ведомства смогут требовать погашения задолженности по штрафам для возвращения прав после лишения. Что касается обучения, то с января 2020 года Госавтоинспекция имеет право не допускать до экзамена учащегося, автошкола которого лишилась образовательной лицензии в момент его обучения.

Остальные нововведения вступят в силу только с 1 октября 2020 года. С этого момента экзамен в автошколе перестанет делиться на такие этапы, как «площадка» и «город», — учащихся будут проверять в рамках единого получасового экзамена.

В первой части экзамена ученик будет демонстрировать свои базовые навыки: трогание с места, движение на подъеме, параллельная парковка, — все это можно будет сдавать как на площадке автошколы, так и на тупиковых улицах.

Затем претенденту на получение прав позволят ехать на оживленные улицы. Однако в постановлении отмечается, что новое правило не снимает с автошкол обязанность иметь учебную площадку.

Кроме того, если раньше ученики могли заранее тренироваться на учебных маршрутах, которые войдут в экзамен, то с 1 октября ГИБДД будет публиковать лишь список улиц, на которых, возможно, они будут демонстрировать свои навыки.

С 1 октября 2020 года ученики получат право аннулировать результаты экзамена, если им покажется, что экзаменатор несправедливо оценил их вождение. При этом также может быть отменен и положительный итог экзамена — в случае, если учащийся подал в автошколу поддельные документы.

Уточняются в постановлении и сроки проведения повторного экзамена: снова попробовать сдать теоретическую часть потенциальные водители смогут не ранее, чем через семь дней, но не позже 30 дней после неудачной попытки. Пересдать практику также можно будет по прошествии срока не менее семи дней и не более 60-ти.

Все нововведения будут указаны в рекомендациях для инспекторов, а также в регламенте приема экзаменов, утвержденном приказом МВД.

Еще 7 декабря стало известно о намерениях Госавтоинспекции изменить правила теоретического экзамена для потенциальных водителей. Об этом сообщал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков ТАСС.

Тогда он заявил, что ведомство постарается внести изменения уже к 1 октября 2020 года. «Мы предполагаем значительно увеличивать количество задач в экзаменационных комплектах до нескольких тысяч, соответственно, также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена — и время, и количество вопросов в комплекте, и саму процедуру оценки», — сообщил Гиляков.

Он пояснил, что сейчас существует только два комплекта экзаменационных задач на категории AB и CD — в них входят 800 вопросов, которые делятся на 40 экзаменационных билетов с 20 вопросами в каждом.

«Мы предполагаем, что для каждого кандидата в водители в зависимости от категории количество вопросов в экзаменационном билете также увеличится — с 20 до 50»,

— рассказал чиновник.

Что касается практического экзамена, то тут ведомство планирует отказаться от балльной системы, отметил Гиляков. Он уточнил, что сейчас существует пять штрафных баллов, набрав которые, ученик точно не сдаст экзамен.