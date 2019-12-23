Дело о мошенничестве: в ФТС прошли обыски

Сотрудники Следственного комитета провели 23 декабря обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным собеседников агентства, следственные действия прошли в рамках уголовного дела. Однако о каком деле идет речь, не уточнялось.

Как передает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.

По информации телеканала, под подозрение попали начальник управления таможенного дознания в звании генерал-лейтенанта Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Источник принадлежащего Григорию Березкину издания РБК подтвердил, что расследование идет в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее Следственный комитет завершил расследование в отношении бывшего замначальника Дальневосточного таможенного управления Сергея Федорова, который был арестован в 2018 году. Сейчас суд проводит предварительные слушание по делу в закрытом режиме.

По информации следственных органов, генерал ФТС с декабря 2015 по октябрь 2017 года получал взятки от бизнесмена Родиона Тихонова за покровительство коммерческой деятельности его компании. Сумма взяток, по данным ведомства, составила около 26 млн рублей и $150 тыс.

В качестве сообщника Федорова в деле фигурирует еще один замначальника ДВТУ — Павел Фомин. В июле 2018 года он уволился с должности после обыска, проверки и уголовного дела о взятке в Дальневосточном таможенном управлении.

Пока велось следствие, бизнесмен Тихонов и его предполагаемые сообщники погасили причиненный ущерб государству, а также дали показания против сотрудничавших с ними таможенников. В результате Мосгорсуд отказался продлевать сроки содержания Родиону Тихонову и его партнерам — в их действиях признаков организованного преступного сообщества обнаружено не было, а за неуплату таможенных пошлин они уже отбыли свои сроки, пока находились под арестом

Тем временем экс-таможенник Федоров находится под стражей в столичном СИЗО-4, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Еще один масштабный обыск проводился в штаб-квартире Федеральной таможенной службы (ФТС) и в кабинете ее экс-главы Андрея Бельянинова. По данным СМИ, в 2016 году в рамках уголовного дела сотрудники СК при обысках изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

При обысках в доме Бельянинова обнаружены значительные суммы в рублях и валюте. «Это около 10 млн руб., $400 000 и 300 000. В настоящее время выясняется происхождение этих денег, проверяется законность их получения», — сообщал ТАСС источник.

Кроме того, были проведены обыски по месту жительства и работы президента ООО «Страховая компания Арсеналъ» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России.

В итоге СКР заявил о проведении мероприятий в рамках уголовного дела по части 3 статьи 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». Он было возбуждено по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере, а также неуплаты обязательных таможенных платежей.

«По делу предъявлено обвинение генеральному директору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, заместителю генерального директора холдинговой компании «Форум» Борису Коревскому, заместителю генерального директора ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому и директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко», — сообщал официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Правоохранители из отдела по расследованию особо важных дел СКР задержали Михальченко еще 29 марта 2016 года. По версии следствия, Михальченко участвовал в контрабанде алкоголя в крупном размере. Следователи обнаружили бутылки с вином, граппой, виски и другими напитками на сумму 1,7 млн рублей, стоимость одной бутылки — от 10 до 50 тыс. рублей, писал «Интерфакс» со ссылкой на старшего следователя ГСУ СК Сергея Новикова.

Только в ноябре 2017 года Михальченко частично признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Он также заявлял, что возместил весь причиненный ущерб, который по оценке СК составил порядка 18 млн рублей. В итоге Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена Дмитрия Михальченко к четырем годам и семи месяцам колонии. В отношении экс-главы ФТС Андрея Бельянинова дело возбуждено не было.