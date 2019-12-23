«Убойная доза»: Совфед просит остановить продажу снюса

Совфед РФ предложил приостановить оптовую и розничную продажу снюса и его аналогов. Таким образом власти намерены предотвратить волну отравлений никотином среди детей, которая прокатилась по всей стране. Обращение к правительству с этой просьбой было рассмотрено и принято на заседании 23 декабря.

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Спикер СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что ожидает принятия решения Роспотребнадзора по запрету продажи несовершеннолетним снюса.

«Я думаю, что Роспотребнадзор нас услышит и своим решением издаст соответствующие приказы для того, чтобы запретить продажу детям такого рода продукции», — заявила Матвиенко. Кроме того, палата намерена обратиться с этим вопросом и к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как пояснил глава социального комитета СФ Валерий Рязанский, Совет намерен добиваться того, чтобы продажа снюса была приостановлена еще до внесения соответствующих поправок в законодательство, которые сейчас находятся на рассмотрении депутатов Госдумы. Он предполагает, что временная норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Целый ряд законопроектов был внесен в Госдуму еще 28 ноября, однако из-за длительности процедуры они смогут быть приняты не раньше весенней сессии.

В частности, один из них подразумевает внесение изменений в ФЗ №15, в котором ранее был прописан запрет на снюс. «К этому закону привязаны статьи административного кодекса — мы предлагаем их усилить. Теперь штрафы для граждан будут достигать от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей и для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Для первой и второй категории предусмотрены административные аресты до 15 суток», — рассказала «Газете.Ru» член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Поправки готовятся и в уголовный кодекс, в котором сейчас не предусмотрено наказание за распространение и продажу табачных изделий и никотиновых смесей. «Мы эти изменения уже подготовили, но еще не внесли. Это будут новые статьи. Они введут наказание для тех злоумышленников, которых будут повторно задерживать за распространение никотиновых смесей», — отметила Ганзя.

Снюс начали продавать в России в начале 2000-х годов. В декабре 2015 года эксперты пришли к выводу, что его потребление нужно ограничить. Тогда его распространителей стали наказывать штрафами, однако злоумышленники нашли лазейку в законодательстве, которая позволяет им избегать преследования.

«В химическом регламенте закона, запрещающего снюс, прописано, что это изделие из табака. Однако производители уже приспособились — они делают леденцы, чайные пакетики, даже кусочки яблок, пропитанные никотином. Называется все это «чистый никотин» или «никотиновая смесь» — слово «табак» нигде не употребляется», — рассказала «Газете.Ru» Вера Ганзя.

По информации МВД России, на которую ссылается Совфед в своем обращении к правительству, большая часть никотинсодержащей продукции производится на территории РФ. При этом себестоимость упаковки с увеличением объемов продажи составляет около 15 рублей. При средней розничной цене 300 рублей за упаковку доход производителей составляет от 550 до 2000%.

«И бизнес этот постоянно требует расширения, поэтому в него вовлекают тех, кто может легко поддаться — подростков. При этом, для сравнения: содержание никотина в сигаретах составляет 10-15 мг. Самый крепкий снюс содержит 68 мг — для детского организма это просто убойная доза», — подчеркивает Ганзя.

С конца ноября текущего года СМИ сообщили о семи случаях отравления снюсом — измельченным увлажненным табаком для рассасывания, расфасованным по пакетикам. Его кладут между губой и десной, из-за чего никотин поступает в организм.

Так, 18 декабря подросток из Владивостока отравился никотином после употребления снюса и энергетического напитка, рассказало управление МВД по Приморскому краю.«Несовершеннолетний, находясь на улице Успенского, употребил продукт, содержащий синтетический никотин, и запил его энергетиком. После этого школьник почувствовал себя плохо и был госпитализирован», — пояснили правоохранители.

В начале декабря в больницу Железногорска в Красноярском крае также были доставлены двое школьников «в неадекватном состоянии» после употребления снюса, заявили в пресс-службе администрации города. «Одного пришлось «откачивать» в реанимации», — указывалось в сообщении.

За последнюю неделю ноября еще двое 11-летних детей попали в больницу в Екатеринбурге. Как уточнил депутат гордумы Тимофей Жуков на своей странице в соцсети «Вконтакте», оба отравились снюсом: одному предложила угоститься старшеклассница, а другой взял пакетик у одноклассника.

Как ранее объяснял «Газете.Ru» главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, страну накрыла волна употребления снюса. При этом главными его потребителями являются несовершеннолетние.

«Когда дети и подростки начинают массовое употребление психоактивных веществ — надо сразу говорить об эпидемии. Сейчас уже можно сейчас говорить об эпидемической вспышке употребления никотина. Пока мы боролись всем миром с сигаретами, производители табачной продукции придумали другую систему доставки никотина в организм», — посетовал эксперт.

Брюн также подчеркнул, что снюс может нанести непоправимый вред здоровью: в частности, повышается риск возникновения онкозаболеваний ротовой области и сердечно-сосудистых расстройств.

«Уже зафиксированы случаи психических расстройств. Необходимо предпринимать пожарные меры по какому-то сдерживанию или вообще полному запрету оборота», — заключил Брюн.