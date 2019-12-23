Свастика и коловрат: с кем связали стрелка с Лубянки

ФСБ связала 39-летнего Евгения Манюрова, который 19 декабря устроил стрельбу возле здания ведомства на Лубянке, с украинским националистическим движением «Этническое национальное объединение» (ЭНО), сообщает «Фонтанка.ру».

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По данным издания, после обыска и изъятия компьютера и телефона злоумышленника специалисты изучили их содержимое — в результате силовики вскрыли удаленные аккаунты Манюрова и нашли там прямую связь с националистами. Также в квартире были найдены флаги с соответствующей символикой.

По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО. Отделения организации есть также в Иркутске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а само движение базируется в Киеве

Отмечается, что ЭНО «объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации», идеологи движения выступают за единство русских, украинцев и белорусов. Они считают, что их идеи придут на смену национал-социализму.

После того как силовики выдвинули версию о принадлежности Манюрова к этому объединению, ее прокомментировали и сами этнонационалисты. Они заявили, что Манюров мог входить в организацию, но достоверно о его членстве в ЭНО не известно. В ЭНО также добавили, что к стрельбе на Лубянке движение не имеет никакого отношения и подобных преступлений совершать не собиралось.

«Мы — не террористы. «Этническое национальное объединение» никогда не будет терроризировать свой народ, убивать женщин, детей, стариков», — писали организаторы движения в своем Telegram-канале..

В ЭНО также отметили, что информация о том, что Манюров был членом организации — это информационный вброс.

Согласно информации в группе движения соцсети «Вконтакте», на которую подписаны почти 1 тыс. человек, организация создана с целью координации и поддержки объединенных националистическими взглядами формирований и обществ под эгидой одного идеологического движения.

Своей целью организация ставит распространение идей «этносизма» и формирование групп активистов. Этносисты ставят перед собой целью благополучие собственного этноса, которое можно достигнуть за счет социальных преобразований. Этнос они ставят выше нации.

На страницах движения публикуются цитаты Гитлера, Геббельса, материалы по белому движению, имеются тексты ксенофобского характера о евреях и представителях секс-меньшинств.

На Telegram-канал ЭНО подписаны свыше 3 тыс. человек. Авторы публикуют статьи на националистические темы, инструкции, как уходить от слежки спецслужб, отчеты о проведенных акциях. К публикациям прикреплены изображения коловратов и свастик.

Напомним, 19 декабря житель Подмосковья 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу у здания управления ФСБ на Лубянке. В результате один человек погиб на месте, пятеро с различными ранениями госпитализированы. Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице. В результате спецоперации стрелок был уничтожен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», оно передано в центральный аппарат СК для дальнейшего расследования и ведется под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина. При этом мотивы стрельбы у здания ФСБ неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов госбезопасности России.

Ранее мать Манюрова рассказала СМИ о ненависти сына к сотрудникам спецслужб. «Он просто ненавидел этих кагэбэшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял», — цитировал женщину Telegram-канал Baza.

Она также сообщила, что сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях. Он занимался только работой в частных охранных предприятиях, вел замкнутый образ жизни, увлекался стрельбой. Известно, что в конце ноября он занял третье место в соревнованиях в московском городском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ в дисциплине «карабин в пистолетном калибре».