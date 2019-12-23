Погода перед Новым годом: чего ждать россиянам

На севере России в предпраздничную неделю установятся погодные значения значительно ниже климатической нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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По словам Паршиной, самая холодная погода на территории РФ установится на севере Амурской области — ночью до -48°С. Морозно будет и на юге Якутии, где и ночью, и днем температура будет сползать ниже -40°С. В центральных и южных районах Красноярского края и в Иркутской области сибирский антициклон опустит температуру до -30°С ночью и до -20°С днем.

На юге Урала морозная погода также задержится до середины недели — ночные температуры составят до -21°С, днем – до -9..-4°С. До -34°С дойдут ночные температурные значения и на юге Дальнего Востока. Днем — на 10°С теплее. В Приморье будет -13..-8°С.

На юге Западной Сибири, по прогнозам синоптика, с понедельника установится -16...-11 °С ночью и -12..-7°С днем. Кроме того, в первой половине недели жителям Новосибирской, Томской и Кемеровской стоит приготовиться к метелям.

В то же время Москва продолжит удивлять температурами, близкими к рекордным значениям. Так, в понедельник, 23 декабря, ожидается облачность, а также небольшой дождь. При этом столбики термометров днем поднимутся до 6°С...8°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 5-10 м/с.

Примерно такая же погода сохранится и во вторник. Как отмечает Паршина, самая высокая температура 24 декабря была зафиксирована в Москве в 2015 году — 9,1°С. Кроме того, уже 25 декабря москвичей ждет небольшое похолодание — в течение суток температура будет колебаться от 0 до 5°С. С такими значениями столица постепенно приближается к температурным нормам первой декады апреля. Снега и даже легкого морозца до 29 декабря также ждать не стоит.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков уже говорил RT, что в новогоднюю ночь в Москве все-таки наступит зима: температура опустится до климатической нормы. «К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным», — рассказал он.

Сейчас суточная температура превышает норму на 11-12°С, однако к концу недели атмосферное давление вырастет, за счет чего, по словам Цыганкова, температура днем и ночью немного опустится.

Как ранее отмечали специалисты центра погоды «Фобос», декабрь нынешнего года в Москве может войти в тройку самых теплых за последние 50 лет. Помимо этого, он, вероятно, побьет еще один рекорд. «Декабрь 2019 года может стать и самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет», — говорится в сообщении на сайте «Метеовести».

По словам метеорологов, сейчас первые места сохраняются за декабрями 1960 и 2008 годов, когда в Москве в этом месяце было лишь по 10 дней со снегом. «Текущий декабрь пока накопил их всего пять», — добавили синоптики.

За последние полвека в декабре Москву, как правило, заваливало снегом, который лежал на протяжении всего месяца. В 38% случаев снежный покров был от 24 до 30 дней. «И только три года выпадают из общей картины: в декабре 2015 года было лишь 20 дней со снежным покровом, в декабре 2006 — 13, и в декабре 2008 — всего десять», — поясняют в «Фобосе».