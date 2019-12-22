Новый год в Москве: синоптики рассказали о погоде

На следующей неделе в Москве будет тепло, а к Новому году, планируется, что температура воздуха понизится. Об этом рассказал в комментарии RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным», — сообщил он. Цыганков отметил, что в столице к наступлению нового календарного года ожидается небольшой минус, а также снег.

По словам синоптика, на следующей неделе Москву накроет теплый фронт. В городе, как отметил Цыганков, будет тепло вплоть до 27 декабря. Затем дневная и ночная температуры понизятся за счет повышения атмосферного давления. Так, по данным российского Гидрометцентра, в среду и четверг атмосферное давление повысится до 743 мм рт ст., а столбики термометров преодолеют отметку -1°C.

При этом, по словам метеоролога, в ближайшее время суточная температура будет выше нормы на 11-12 градусов.

В то же время в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается от -10°C до +2°C. «В условиях необычно теплой погоды синоптическая ситуация меняется очень неопределенно», — обратил внимание синоптик.

В понедельник, по прогнозам синоптиков будет еще теплее, чем в воскресенье, 22 декабря, когда температура воздуха составила +3… +5°C. Так, 23 декабря, ожидается до +7°C. Таким образом в Москву придет очередная волна аномального тепла. При этом сохранится облачная погода с туманами, которые продержатся в течение практически всего дня. Возможно, в этот день установится обновление температурного рекорда. Так, в 2015 году были зафиксированы максимальные показатели суточной температуры — +5,9°C.

Уже со вторника циклон начнет терять свою интенсивность. 24 декабря ожидается облачная погода с небольшими дождями. В течение суток воздух прогреется до +4… +6°C. В среду в столице возможны небольшие осадки в виде дождя. Воздух прогреется до +1… +4°C. В четверг температура понизится в дневные часы до -1°C, а ночью – до -2°C. При этом, в последние дни рабочей недели метеорологи ожидают небольшие осадки в виде снега или мороси. Возможно, в столичном регионе появится небольшой снежный покров.

Ранее на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос» специалисты отметили, что декабрь нынешнего года в Москве может войти в тройку самых теплых декабрей за последние 50 лет. Помимо этого, он может побить еще один рекорд.

«Начав свою заключительную треть, московский декабрь сейчас имеет среднюю температуру около +1°C, что более чем на 6°C превышает рамки климата, и, скорее всего, окажется в тройке самых теплых декабрей за последние 50 лет. Кроме того, декабрь 2019 года может стать и самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет», — говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что пока первые места сохраняются за декабрями 1960 и 2008 годов, когда в Москве в этом месяце было лишь по 10 дней со снегом.

«Текущий декабрь пока накопил их всего пять, и до 25 числа образование снежного покрова в Москве не ожидается», — добавили синоптики.

По словам специалистов, за последние полвека в Москве больше половины декабрей приносили в столицу снег на весь месяц, в 38% случаев снежный покров был от 24 до 30 дней.

«И только три года выпадают из общей картины: в декабре 2015 года было лишь 20 дней со снежным покровом, в декабре 2006 — 13, и в декабре 2008 — всего десять», — указали синоптики.

Двумя днями ранее и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в комментарии РИА «Новости», что в ближайшие дни ожидать снег не стоит.

«Более того, вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же (теплые) температуры, как сейчас, до +6°C. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до +6°C о снеге можно временно забыть», — отметил синоптик 20 декабря.