«Мужчину завалило»: ЧП со смертельным исходом на заводе Омска

Следственный комитет Омской области начал проверку по факту смерти мужчины в результате обрушения одного из зданий на территории завода комбикормов. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

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По данным следствия, 22 декабря неиспользуемое здание завода демонтировалось. В 12 часов 50 минут по местному времени на пульт дежурного МЧС поступило сообщение об обрушении, после чего на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Как удалось установить спасателям, под завалами оказался 46-летний мужчина. Спустя несколько часов его тело удалось найти.



«На территории завода проходили работы по демонтажу здания, с одной стороны работал экскаватор, а с другой стороны, где работали люди, в здание по неизвестным причинам зашел человек, не являющийся работником завода. Со слов очевидцев, мужчину завалило», — сообщили в СК. По данным следователей, это единственный пострадавший при обрушении.

Для разбора завалов на месте ЧП были привлечены 47 человек и 7 единиц техники. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сейчас аварийно-спасательные работы на месте происшествия уже завершены.

Свою проверку по факту случившегося также начала прокуратура Кировского округа Омска, сообщили в пресс-службе.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка законности проведения демонтажных работ. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве. Кроме того, на контроле прокуратуры также находится проверка, которую проводят следственные органы.

Ранее в начале декабря еще одно обрушение здания произошло в жилом доме поселка Яковлево Белгородской области – причиной послужил взрыв бытового газа, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 20:05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», — заявил собеседник агентства.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали пятеро человек. Как сообщает портал «Регион online», двое из них получили ожоги разной степени тяжести, еще у двоих — переломы. Впоследствии все они были доставлены в местную больницу.

В прокуратуре позже уточнили, что среди пострадавших не было детей. «Организована проверка. На место выехал прокурор Яковлевского района. Погибших, предварительно, нет», — пояснили в ведомстве.

Как отмечают очевидцы инцидента, обрушение здания происходило в два этапа, в то время как перепуганные жильцы пытались спастись любыми способами. «Люди кричали, прыгали из окон. После первого обрушения также произошло и второе», — рассказали очевидцы порталу «Регион online».

Другие свидетели событий сообщили Telegram-каналу Mash, что ощутили взрывную волну даже находясь в соседних зданиях: «Взрыв был такой, что затрещали стекла в соседнем доме. Люди все сбежались туда. Приехали МЧС, скорая помощь».

Всего в аварийном доме были прописаны 24 человека, 18 из них были эвакуированы. По данным источника «Пермь онлайн», всем им предоставят временное жилье в оздоровительном центре, который расположен поблизости.

Согласно предварительным данным экстренных служб региона, причиной взрыва могла стать неисправность газового котла в одной из квартир в доме. Достоверно причины обрушения будут установлены по результатам доследственной проверки, которую уже начал региональный СК. «Начата доследственная проверка, после завалов следователи приступят к осмотру места происшествия», — сообщили в ведомстве.