Зарубили топорами: кровавое свидание девушек с полицейскими

Следственный комитет Бурятии раскрыл дело об убийстве двух девушек спустя 17 лет. Подозреваемыми оказались бывший и действующий сотрудники МВД РФ, сообщается на сайте СК.

Реклама

По данным следствия, двойное убийство было совершено 10 августа 2002 года. В тот день компания из полицейских и двух девушек 17 и 18 лет отправилась на пикник в лес на территории Кабанского района Бурятии.

«Два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь», расположенную в лесном массиве в 4-х километрах от автодороги «Иркутск-Чита», где стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими», — сообщили в ведомстве.

Найти тела девушек удалось только спустя две недели. Как сообщает местное издание «Байкал-Dailу», в полицию пришло письмо от анонимного отправителя, который сообщил, что нашел яму с обгоревшими телами.

«Были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти – повреждениями костей черепа и травмами головы», — уточняют в СК.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, однако расследование ничего не выявило и преступление длительное время оставалось нераскрытым. Сдвинуться с мертвой точки сотрудникам правоохранительных органов Бурятии удалось только благодаря действиям нового следственного отделения: в него вошли наиболее опытные сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет.

Следователям удалось выявить в деле «незначительные детали», которые вывели их на след злоумышленников спустя 17 лет.

«После проверки выдвинутой версии следственной группой произведено задержание двух мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление», — сообщили в СК.

Как уточнили в ведомстве, один из задержанных продолжал работу в том же отделе полиции, другой вышел на пенсию и трудился в службе безопасности местного предприятия. Сейчас оба полицейских находятся под стражей. По уголовному делу проводятся следственные действия, которые помогут восстановить полную картину преступления. Кроме того, проверяются версии о причастности к преступлению ряда других сотрудников полиции.

Ранее, в конце сентября 2019 года, стало известно об увольнении 11 полицейских в Краснодарском крае из-за инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД Краснодарского края.

По версии следствия, 26 августа спортсменка, приехавшая в Анапу на сборы из Московской области, прогуливалась с молодым человеком. Как утверждают обвиняемые, пара не только ходила по пляжу, но и вступила в интимную близость в прибрежной беседке, передавала газета «Московский комсомолец».

По версии самой волейболистки, трое сотрудников ППС подошли к ней и молодому человеку, пригрозив отвезти обоих в отделение.

В ходе беседы правоохранители отпустили парня, а девушку стали принуждать к сексуальному контакту. При этом насилие к ней применяли только двое полицейских – третий в это время снимал происходящее на камеру.

Позже в сообществе «Подслушано в Анапе» в соцсети «Вконтакте» появилось видео, якобы изъятое из телефона сотрудника ППС. Подлинность ролика официально не была подтверждена.

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной форме насилует девушку. В какой-то момент потерпевшая отталкивает от себя неизвестного и пытается убежать, однако тот начинает угрожать ей 15 сутками ареста. «Куда пошли, побежали? Кого толкаете — друга увидели что ли?» — кричит он.

После произошедшего полицейские отвезли волейболистку в спортивный комплекс «ВолейГрад», в котором проходили сборы спортсменки, сообщал источник в силовых структурах сайту kp.ru. В отеле девушка встретила тренера и рассказала ему о произошедшем – наставник принял решение обратиться в правоохранительные органы.

В результате в отношении обоих сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье 133 УК РФ «Понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера». Им грозит до пяти лет лишения свободы.