«Хороший мальчик»: что говорят об устроившем бойню на Лубянке

Стрельбу на улице Большой Лубянке в Москве устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Об этом сообщили в СКР. Там добавили, что

в результате трагедии один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Манюров за последние несколько лет успел поработать в нескольких частных охранных предприятиях. Среди них — компании «Вымпел-Резерв», «Рик плюс», «ДСЛ-Евразия», ЧОП «ВМС-Никас», сообщают телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Mash.

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При этом, по данным СМИ, Манюров не имел лицензии на осуществление частной охранной деятельности. Он также не проходил соответствующее обучение.

Отец подозреваемого в стрельбе Фатих Манюров заявил, что после увольнения из ЧОП Евгений устроился на работу в посольстве Арабских Эмиратов в Москве. Мать предполагаемого злоумышленника в свою очередь отметила, что в последнее время сын по-английски общался со знакомыми арабами по телефону, передает Mash. При этом в дипмиссии опровергли информацию о сотрудничестве с Манюровым.

По данным Telegram-канала «112», мужчина увлекался стрельбой и хранил дома оружие, лицензия на которое была выдана местным УВД. В Росгвардии эту информацию комментировать отказались.

Дизайнер стрелковых упражнений клуба, в соревнованиях которого участвовал Манюров, Олег Солович заявил kp.ru, что Манюров занимался в секции всего три месяца. «Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться», — пояснил собеседник издания.

По его словам, Манюров был вежлив и приходил на занятия в длинной черной парке с капюшоном, отказываясь ее снимать. Мать Манюрова рассказывала Telegram-каналу Baza, что в общей сложности ее сын увлекался стрельбой около трех-четырех лет. Какое-то время он также занимался боксом и рукопашным боем.

Евгений Манюров родился в Подольске — воспитывался он бабушкой-учительницей и дедушкой-сантехником, а затем переехал к матери, пишет Mash. До ухода в охранный бизнес Манюров работал в ремонтно-коммунальном управлении, на заводе железобетонных изделий и складе. По образованию он был юристом, пишет RT со ссылкой на соседей подозреваемого.

После смерти бабушки, к которой Манюров был очень привязан, предполагаемый стрелок замкнулся и перестал следить за собой. Он даже отпустил бороду в знак траура, добавляет Mash..

Он почти не поддерживал связи с отцом: в разговоре с «Пятым каналом» Фатих Манюров заявил, что общался с ним в основном по праздникам. В разговоре со «112» он также отметил, что его сына могли зомбировать. «Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять», — добавил родственник.

С соседями Евгений контактировал редко, рассказала собеседница сайта kp.ru. «Да, я всего раз восемь его за год видела», — пояснила она.

«Я редко его видела, но он очень хороший мальчик», — сообщила RT еще одна соседка.

Собеседница телеканала добавила, что Манюров вырос в хорошей семье, был очень вежлив и обходителен.

Продавец оружия, у которого Манюров покупал патроны, указал «112», что Евгений был очень дотошен в выборе боеприпасов.

«И мог минут 45 мозг парить одним магазином. Понимаете, есть люди — шизофреники, а есть — шизоиды» — заявил он.

По его словам, Манюров был «спокойным, как удав» и напоминал снайпера. Продавец также заметил у него украинский акцент. Отец Манюрова в свою очередь сообщал «112», что некоторое время назад у Евгения появился восточный акцент.

Телеканал «360» подчеркивает, что незадолго до трагедии Манюров «постоянно куда-то ходил с рюкзаком в камуфляжной форме». В отношениях на момент трагических событий он не состоял, считают соседи. Известно только, что какое-то время он встречался с москвичкой по имени Маша.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке 39-летний мужчина открыл огонь из карабина «Сайга» возле дома №12. В результате стрельбы погибли трое: сам нападавший и двое сотрудников правоохранительных органов. Еще пять человек, в том числе один гражданский, были ранены.

При обыске в доме предполагаемого стрелка было найдено семь единиц оружия разного вида, все зарегистрированы без нарушений. Уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» уже возбуждено и передано в центральный аппарат СКР по распоряжению его председателя Александра Бастрыкина.

«Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», — пообещал он в посте на Facebook.