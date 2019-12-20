Убивать стали чаще: МВД сможет забирать детей из семьи

МВД предлагает наделить полицейских правом временно изымать детей из семьи, если им грозит реальная опасность. Об этом сообщил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

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Согласно статье 77 Семейного кодекса «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью», изымать ребенка из семьи могут только органы опеки по решению органа исполнительной власти в регионе или главы муниципального образования. Орган опеки должен уведомить прокурора об изъятии и в течение недели обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав.

Между тем, отметил Колесник, органы опеки действуют только в рабочее время с 9 до 18.00, а в остальное время на сообщения о противоправных действиях в отношении детей реагируют именно полицейские.

В связи с этим сотрудникам МВД нередко приходится изымать детей, чтобы обезопасить их, «действуя на грани превышения должностных полномочий». Если же полицейские не предпримут никаких мер, то их могут обвинить в халатности.

Колесник подчеркнул, что в МВД понимают и признают приоритет сохранения полной семьи, однако иногда ситуация требует незамедлительных мер, в том числе по временной изоляции ребенка от опасности внутри семьи. Кроме того, в ведомстве согласны с тем, что изъятие ребенка из семьи не должно в обязательном порядке повлечь лишение родительских прав.

«Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем. Мы предложения уже готовим и направляем и по этому поводу», – сообщил силовик на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам Колесника, в России за четыре года на 92% выросло количество преступлений, совершенных родителями в отношении детей. Так, на 50% увеличилось число убийств, и на 48% — случаев истязания ребенка.

Летом этого года член Совета Федерации Елена Мизулина сообщила, что ежегодно из семей изымают около 300 тыс. детей, причем самая распространенная причина — постоянное пьянство родителей.

«Чаще всего это действительно лица, которые злоупотребляют алкогольными напитками либо принимают наркотики, то есть ведут асоциальный образ жизни. Бывают случаи, когда родители-алкоголики не кормят маленьких детей и ребенок просто может умереть с голоду», – сообщил «Газете.Ru» член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совфеда, адвокат Евгений Корчаго.

В декабре этого года Совет по правам человека передал президенту РФ предложения по реформированию системы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Авторы предложений заявили, что главной задачей органов опеки должна стать помощь семье в преодолении кризиса и устранении угрозы, чтобы ребенок мог вернуться к родителям. Исключения составляют случаи, когда было доказано, что родители совершили преступления против жизни, здоровья или половой неприкосновенности своих детей. Сейчас Семейный кодекс ничего не говорит о помощи семье и лишь предусматривает для органов опеки возможность подать иск о лишении родительских прав.

Кроме того, должны быть разработаны механизмы по защите ребенка от агрессора, считают в СПЧ. Так, следует удалять из семьи не ребенка, а взрослого, который представляет для него угрозу. Еще один вариант – переместить ребенка с родителем, который для него угрозы не представляет.

Зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина, комментируя эту инициативу, отметила, что сейчас в законодательстве нет норм по удалению родителя из семьи. Зачастую суды отказывают в принудительном выселении из квартиры даже человека, лишенного родительских прав.

Авторы предложений отмечают, что изъятие ребенка из семьи должно быть крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

В случае, если ребенка все же изъяли из семьи, его следует перемещать не в детский дом, а к родным и близким семьи или во временную приемную семью, где он будет жить, пока органы опеки работают с его кровными родителями.

О необходимости профилактики семейных проблем заявила в декабре и вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Она отметила, что основными причинами сиротства в России являются лишение и ограничение родительских прав и смерть родителей.

«Очевидно, что одна из причин социального сиротства — это несвоевременная или не оказанная в достаточном объеме социальная поддержка и помощь семье и отсутствие налаженной профилактики в работе с семьей», – подчеркивала Голикова.

По ее словам, в прошлом году в России на 9,7% уменьшилось число детей, родители которых были лишены родительских прав, однако на 2,4% увеличилось число детей, родителей которых ограничили в правах.