Тело в сумку: за что отрубили голову одинцовскому ювелиру

В столице задержали двух подозреваемых в убийстве 53-летнего ювелира, обезглавленное тело которого нашли на берегу реки. Об этом сообщили в следственном главке СКР по Московской области.

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53-летний ювелир из Одинцово пропал 24 ноября — спустя две недели, 13 декабря, его тело обнаружили около деревни Шорново на берегу Рузы. Правоохранители не сразу смогли установить личность погибшего — злоумышленники отсекли у тела голову и кисти рук. Следователям пришлось проверять сообщения обо всех без вести пропавших на территории Москвы и области за последние несколько месяцев.

По данным следствия, в день исчезновения мужчина пришел в торговый центр к двум своим знакомым, с которыми у него были разногласия. На почве неприязненных отношений произошел конфликт, и один из мужчин ударил ювелира ножом.

После этого подозреваемые расчленили тело, положили фрагменты в сумки, вынесли их из ТЦ и бросили на берегу реки.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что причиной убийства стали деньги. Погибший якобы хотел заложить в ломбард очень ценное ювелирное украшение, однако сотрудники не стали платить за драгоценность и решили расправиться с его владельцем. После этого расчлененное тело они выкинули в реку — вскоре его прибило к берегу.

53-летний и 39-летний жители Москвы задержаны по обвинению в убийстве. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили в СКР.

В мае этого года следователи в Ингушетии завершили расследование убийства супругов Санталиевых, которые занимались ювелирным бизнесом. По версии следствия, с ними расправились с целью завладеть драгоценностями.

Как установили правоохранители, 27-летняя обвиняемая и два ее подельника спланировали преступление в апреле прошлого года. Для этого один из злоумышленников незаконно приобрел огнестрельное оружие калибра 9 мм и патроны к нему.

16 мая девушка пригласила супругов Зарему и Амерхана Санталиевых в арендованную заранее квартиру в Назрани, утверждая, что нашла покупателя ювелирных украшений. Зарема осталась в квартире, а подозреваемая вместе с Амерханом поехала на его автомобиле за мнимым покупателем, которого якобы нужно было доставить на место. Когда машина выехала в безлюдное место женщина, находясь на заднем сиденье автомобиля, достала пистолет и застрелила мужчину в голову.

Один из сообщников забрал ее с места преступления, после чего они вернулись к многоэтажному дому арендованной квартиры.

Мужчина зашел в квартиру, из того же пистолета выстрелом в голову застрелил Зарему Санталиеву, а затем похитил находившиеся при ней ювелирные изделия на общую сумму около 12 млн руб.

В эту же ночь злоумышленница выехала на такси в Дагестан, где на несколько дней сняла номер в гостинице и спрятала там ювелирные изделия. После этого девушка вернулась в Ингушетию.

На следующий день второй сообщник забрал часть спрятанных украшений на сумму более 2,3 млн руб. Работнику гостиницы он представился супругом женщины. Эти драгоценности злоумышленник закопал на своем дачном участке. Оставшиеся драгоценности в гостинице обнаружили сотрудники отеля, которые вызвали на место полицию.

27-летняя подозреваемая и ее напарник были задержаны, а затем помещены в СИЗО. Обвиняемая согласилась сотрудничать со следствием и рассказала о преступлении и ролях каждого сообщника.

Непосредственный исполнитель убийства женщины смог скрыться, его объявили в розыск. В отношении этого подозреваемого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

В конце мая верховный суд Ингушетии приговорил 27-летнюю обвиняемую к 15 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в разбое, убийстве и незаконном обороте оружия.

Второго задержанного суд признал виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. руб. Учитывая его нахождение под стражей с июня прошлого года, суд уменьшил ему штраф до 60 тыс. руб.