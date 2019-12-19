Летели скульптуры и крыши: шторм прошелся по Петербургу

Дамба Санкт-Петербурга предотвратила особо опасное наводнение, сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений. По данным сайта kp.ru, сооружение сдерживало потоки воды из Финского залива — его затворы открыли в 10.00 19 декабря.

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«Комплекс защитных сооружений предотвратил 20-е морское нагонное наводнение, с возможным расчетным подъемом уровня воды в центре Санкт-Петербурга, +236 см, классифицируется как «особо опасное», — сообщили в организации.

Там добавили, что максимальный подъем воды со стороны Финского залива был зафиксирован в 00.09 19 декабря и составил более 224 см. «При этом перепад с защищенной акваторией Невской губы составил 188 см», — уточнили в пресс-службе КЗС.

Скорость ветра над заливом во время шторма достигла 30 м/с, волны поднимались на высоту от 2,5 до 3,8 метров. Комплекс защитных сооружений закрыли в 17.21 18 декабря. Кроме того, было приостановлено на всю ночь движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В ночь на 19 декабря петербургские спасатели 67 раз привлекались к ликвидации последствий шторма, сообщает телеканал Piter TV со ссылкой на пресс-службу МЧС. За это время произошло 31 падение деревьев и 16 случаев повреждения кровли — кроме того, ветер снес 10 таких рекламных щитов и других слабозакрепленных конструкций.

Упавшие светофоры и деревья повредили пять автомобилей — информации о пострадавших нет.

По словам жителей Санкт-Петербурга, под порывами ветра 18 декабря упала скульптура лошади, установленная около Парка Победы — также ветер снес праздничную подсветку на Дворцовом мосту, передавал телеканал Piter.TV.

На Будапештской улице ветер оторвал забор — он летал по двору и успел повредить несколько автомобилей, сообщили очевидцы. Несколько жилых домов во Фрунзенском и Невском районах лишились электричества из-за технологической неисправности — петербуржцы рассказали, что перед этим они увидели яркую вспышку, которая повторилась спустя несколько секунд.

«С 88-го детского сада и вовсе сорвало крышу. Жесть творится!», — рассказала местная жительница Татьяна Болохонова в сообществе «Littleone — сайт питерских родителей» в соцсети «Вконтакте».

Еще одна катастрофа обрушилась на Санкт-Петербург 1 октября — тогда в город пришел ураган «Мортимер». Затворы Комплекса защитных сооружений в тот день также были закрыты для предотвращения угрозы наводнения. Временно прекратилось движение судов в Кронштадтском корабельном фарватере.

«Из-за усиления ветра пожарно-спасательные подразделения совершили 18 выездов на устранение угрозы и случаи падения деревьев. Воздержитесь от прогулок, особенно в парковых зонах, будьте предельно осторожны вблизи заборов из легких металлических конструкций»,

— сообщали в городском МЧС сайту Gazeta.SPB.

Кроме того, сильный ветер валил светофоры, дорожные знаки, деревья и обрывал провода троллейбусов. По данным городского комитета по благоустройству, всего ветер повалил 17 деревьев в Курортном районе, Приморском, Выборгском, Московском и Красносельском районах. «Все ветровалы оперативно раскряжеваны, завершается вывоз порубочных остатков», — указали в комитете.

Также улицы Санкт-Петербурга были повреждены 3 июля. В тот день город затопило после непрекращающихся дождей. За 20 минут тогда выпало более 22 мм осадков — это в три раза больше, чем может обработать ливневая канализация.

В соцсетях жители опубликовали видео из разных точек города, на которых автомобили ехали по глубоким лужам — вода достигала середины двери.

Погодные условия привели к девятибалльным пробкам — на дороге образовались заторы длиной более 15 км. В итоге дождь продолжился вплоть до 9 июля — в тот день в городе выпало до 24 мм осадков, а температура резко опустилась с +23°С до +15°С, передавал «Первый канал».

Как передавали местные СМИ со ссылкой на петербуржцев, взрослые переносили детей на руках, а также собирали уплывшие автомобильные номера. В итоге были затоплены парковки и даже подвалы домов, которые стояли на возвышенностях. После циклон, атаковавший Санкт-Петербург, двинулся на Москву.