Труп в лесу: за что педагог академии ФСИН убил подругу

В Пскове 39-летний преподаватель филиала Академии ФСИН России подозревается в убийстве 54-летней знакомой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, в ночь на 13 декабря предполагаемый злоумышленник вместе с приятельницей распивал алкогольные напитки — вскоре между ними возник конфликт.

Разозлившись, мужчина до смерти избил жертву. Затем, чтобы скрыть следы совершенного преступления, он вывез тело в лесополосу за пределами города и закопал.

Спустя пять дней житель Пскова оформил явку с повинной. Следственный комитет по Псковской области возбудил против него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время следователи планируют предъявить задержанному обвинение и направить в суд материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в региональном Следкоме.

Между тем 19 ноября стало известно, что 31-летнего кинолога ФСИН задержали по подозрению в убийстве 29-летней бьюти-массажистки из Красноярска. По данным СК, 15 ноября она выехала из Красноярска в поселок Арейское на личном автомобиле, чтобы выяснить отношения со своим возлюбленным. По приезде они встретились и поехали обратно в Красноярск.

По пути пара остановилась около одной из заброшенных воинский частей. Там они поссорились — сотрудник ФСИН нанес девушке несколько ударов куском арматуры по голове. Затем, чтобы скрыть убийство, предполагаемый злоумышленник отнес тело в машину, засыпал его мусором и отвез до краевого центра. После этого мужчина выбросил труп на одной из улиц Октябрьского района.

Массажистку разыскивали на протяжении четырех дней — следственные органы заочно возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», чтобы расширить свои полномочия.

18 ноября 2019 года кинолога задержали по подозрению в убийстве на месте работы — в исправительной колонии строгого режима №7. После этого на допросе под тяжестью улик сотрудник ФСИН признался в содеянном и показал, где спрятал тело пропавшей.

В итоге мужчину арестовали. Следователи проводят необходимые экспертизы, а также устанавливают причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, в июне 2019 года, районный суд города Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный приговор трем 23-летним экс-курсантам Кузбасского института ФСИН за попытку убийства однокурсницы.

Как установил суд, осенью 2017 года один из молодых людей попросил знакомую занять ему деньги — та оформила на себя кредит в размере 270 тыс. рублей. Парень пообещал быстро вернуть деньги, но итоге не стал этого делать. Спустя какое-то время девушка стала напоминать ему о задолженности, и тогда, по данным следствия, злоумышленник решил избавиться от нее. Он предложил двум сокурсникам денежное вознаграждение за исполнение его плана, те согласились.

В декабре 2017 года молодой человек попросил жертву выйти из дома, чтобы прогуляться с ним. Пока она отсутствовала, его подельники открыли дверь дубликатом ключа и затаились в жилище.

Когда девушка вернулась домой и открыла дверь, они ударили ее битой по голове, а потом принялись душить ремнем. Жертва перестала оказывать сопротивление, и молодые люди, решив, что та умерла, покинули место преступления. Они старательно уничтожили улики — одежду, биту и ремень.

На следующий день однокурсники девушки были обеспокоены тем, что она не пришла на занятия и не отвечала на звонки. Тогда студенты пошли к ней домой, где и обнаружили ее в крови и полубессознательном состоянии. Знакомые вызвали скорую — медикам удалось ее спасти. Вскоре следователи задержали и подозреваемых.

«По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием сотрудничал и признал вину только один обвиняемый», — сообщали в СК по Кемеровской области.

В ходе судебных заседаний организатор преступления вину не признал. Более того, он потребовал, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. В итоге 19 июня троим обвиняемым вынесли приговор. Организатору убийства дали 13 лет колонии строгого режима. Один из сообщников получил 9 лет и 6 месяцев, а третьего фигуранта дела осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии. Всех троих также обязали выплатить потерпевшей стороне общую сумму в размере 2,5 млн рублей.