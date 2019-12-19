Изнасиловал и бросил в яму: кто напал на кубанскую школьницу

На Кубани задержали 35-летнего подозреваемого в покушении на убийство девятилетней девочки, которую нашли избитой в выгребной яме. Уголовное дело против кубанца дополнили статьей об изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Напомним, что девятилетняя жительница хутора Родниковского 17 ноября 2019 года ушла гулять и не вернулась. После того как школьница два дня не появлялась в школе, учительница стала звонить ее матери, однако женщина не отвечала. На третий день исчезновения педагог обратилась к бабушке девочки — пенсионерка пошла домой к дочери. В итоге, не обнаружив там ребенка, она позвонила в полицию.

19 ноября третьеклассницу искали с утра до позднего вечера — были задействованы местные жители, люди из соседних районов, волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов. Осмотрев весь хутор, спасатели собрались в местном клубе, чтобы разработать дальнейший план действий.

Тем временем один из сотрудников МВД зашел в уличный туалет — там он внезапно услышал стон и, посветив фонариком в яму, увидел в ней пропавшую девочку. Туалет тут же разобрали, а из ямы достали школьницу — без колготок, в одной кофточке, сильно избитую, писал сайт kp.ru.

Ребенка госпитализировали в краевую клиническую больницу Краснодара. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сильнейший ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища. Также стало известно, что перед избиением девочку изнасиловали. Пока готовились результаты экспертиз, правоохранители проверяли каждого, кто мог быть причастен к преступлению. Почти все жители хутора были уверены, что над девочкой надругался сожитель матери, с которым она часто выпивала.

«Сразу после произошедшего в отдел для допроса привезли пять человек — четверо мужчин и мать девочки. Под подозрением были все собутыльники матери девочки. Так и оказалось — собутыльник. Только другой женщины», — рассказывал изданию «КП — Кубань» источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого нашли по биологическому следу — им оказался 35-летний местный житель, сосед семьи пострадавшего ребенка. Известно, что ранее он был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков.

Спустя некоторое время, когда девочка пришла в себя, а также были проведены опросы тех, кто видел ее в день исчезновения, правоохранители выяснили, что школьница в тот день ходила в гости к подруге. Она живет в 5-7 минутах ходьбы от местного ДК, где и стоит туалет, в котором нашли ребенка.

В доме взрослые устроили застолье — они не обращали внимания на девочек, которые играли на улице. Когда стемнело, третьеклассница стала собираться домой, однако путь ей преградил сожитель матери подруги.

Как писал сайт kp.ru, он силой схватил школьницу и изнасиловал. Она пыталась сопротивляться — за это мужчина бил ее по голове и лицу. После этого он вынес ребенка в одной майке и выбросил в выгребную яму местного ДК в надежде, что она умрет.

Известно, что девочка проживает в неполной семье с матерью, ее сожителем и старшей сестрой. В 2014 году суд лишил мать родительских прав на еще одного ребенка 2006 года рождения. Его стала воспитывать бабушка. Кроме того, семья с 2015 по 2016 год состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Родители не исполняли своих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, а также злоупотребляли алкоголем. Мать и ее сожитель официально нигде не работают, доходом семьи являются случайные заработки, писали СМИ.

После снятия семьи с профилактического учета ее неоднократно посещали сотрудники соцслужб, правоохранительных органов и школы. Однако акты обследования после проверок составлялись формально. Уголовное дело на предполагаемого злоумышленника завели по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием» и статье 131 УК РФ «Изнасилование».

«По инициативе прокуратуры в отношении матери потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а также решается вопрос о лишении ее родительских прав на обеих дочерей», — заключили в прокуратуре.