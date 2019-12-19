«Спасти не удалось»: воспитатель детсада умерла во время эвакуации

В Биробиджане скончалась воспитатель детского сада, который эвакуировали после информации о массовом минировании дошкольных учреждений в Еврейской АО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Биробиджана.

«После того, как поступила информация о минировании детских садов №5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, началась эвакуация воспитанников. Воспитателю детсада №24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Как сообщает «КП-Хабаровск», воспитательнице было 73 года. По словам очевидцев, она успела одеть воспитанников ясельной группы и отвести их в главный корпус педагогического института им. Шолома-Алейхема. Однако там ей внезапно стало плохо — она пошатнулась и упала.

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Сейчас специалисты выясняют причину смерти сотрудницы детсада. На место ЧП уже выехали врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.

«Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон», — заявили в пресс-службе администрации. Он добавил, что врио губернатора взял выяснение всех обстоятельств, связанных с данной ситуацией, под личный контроль.

В общей сложности сообщения об угрозах взрыва поступили на электронные почты более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, сообщает ТАСС. В частности, эвакуация детей прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.

В Еврейской автономной области, по данным областной пресс-службы ГУ МЧС России, были эвакуированы 13 детских садов. Ранее также сообщалось о звонках с угрозами в 72 дошкольных учреждения: 48 из них в Хабаровске, и 24 — в Комсомольске-на-Амуре.

«Всего эвакуированы свыше 10,9 тыс. детей и 2,1 тыс. сотрудников дошкольных учреждений», — сообщил агентству представитель администрации Хабаровска. Он уточнил, что детей разместили в соседних школах, спортивных залах.

Как отмечают родители маленьких жителей Хабаровска, эвакуация была проведена на достойном уровне: детям сразу же предоставили питьевую воду и постоянно следили за тем, чтобы никто не потерялся. «В школе, достаточно все грамотно спланировали. Прибывающих родителей сразу же встречают, направляют куда идти. Родителей всех обзвонили уже, ждут, пока разберут детей по домам», — сообщила местная жительница Ольга Иванова «КП-Хабаровск».

Как уточнили в местной администрации, большую часть детских садов уже проверили — опасных веществ и предметов там обнаружено не было, поэтому они вернулись к работе.

В мэрии Комсомольска-на-Амуре ТАСС рассказали об эвакуации 25 дошкольных учреждений, в которых находились более 5 тыс. детей. «Детей разместили в школах и в доме творчества. Оповещаем родителей, чтобы забрали их по домам», — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что десять детских садов уже возобновили работу после проверки.

В Благовещенске об угрозах взрывов предупредили 13 детсадов. «Сотрудники детских садов действуют согласно инструкциям, все дети эвакуированы в другие корпуса дошкольных образовательных учреждений, близлежащие школы. Кроме того, оперативно к детским садам направлены автобусы для обогрева детей. В случае необходимости будут привлечены автобусы частных перевозчиков большой вместимости», — сообщается на сайте пресс-службы администрации города.

Также поступила информация о минировании и в дошкольных учреждениях Владивостока и Уссурийска, где эвакуировали восемь учреждений.