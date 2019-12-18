Собьет с ног: на Москву обрушился штормовой ветер

В Москве усилился ветер — его скорость составляет 20 м/с. Об этом накануне предупреждало главное управление МЧС по столице.

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Подобная погода сохранится с 00.00 до 21.00 часа. Спасатели рекомендуют москвичам обходить шаткие строения и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. Водителям советуют снизить скорость, двигаться в потоке на приличной дистанции от других автомобилей и избегать внезапных обгонов и перестроений.

Еще утром 18 декабря Гидрометцентр России объявил на 19 декабря оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях, а также желтый уровень в Москве из-за сильных порывов ветра.

По данным синоптиков, причиной подобных погодных условий стал активный западный циклон.

В то же время не порадует москвичей и снежный покров, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В течение ближайших семи дней снега не видно, поскольку давление будет заметно повышаться. Москва окажется в гребне высокого давления, при котором не существует условий для формирования облаков — снегу взяться неоткуда. А потом опять потеплеет, осадки выпадут, но в виде дождя. Конечно же, снег будет, но позже», — заявил метеоролог агентству «Москва».

Однако он отметил, что уже 22 и 23 декабря атмосферное давление сильно понизится — по прогнозу, оно может повторить или превысить рекорд, поставленный в 1971 году, передавало агентство «Москва». Этот перепад произойдет под влиянием атлантического циклона, который навестит в эти дни центральные регионы России, пояснил Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил «Газете.Ru», что «природа сжалится над москвичами» только в последние дни декабря.

«В предновогодние дни снега будет больше — покров подрастет до 10-15 см. Это уже зимний устойчивый пейзаж. Но температуры в это время все равно будут очень мягкими — около -6…-4°С днем и -8…-6°С ночью. Эта зима может стать самой теплой в истории наших наблюдений»,

— заявил Тишковец.

Между тем Вильфанд не исключил в конце декабря морозы вплоть до -10°С. «В конце декабря не исключены температуры со значениями минус 10, а в январе и феврале будут более низкие, поэтому отчаиваться не стоит — нужно точить коньки и лыжи вострить, сейчас самое время для этого», — подчеркнул метеоролог.

В Новый год, по прогнозам синоптиков, в столицу придет легкий мороз — так, дневная температура в праздник составит -7…-2°С, а ночная — -10…-5°С, сообщил Тишковец.

«Есть такая теория — если лето было холодное, то зима будет теплая или наоборот. Обычно я опровергаю это народное поверье. Но в 2019 году такое утверждение абсолютно уместно: из-за холодного лета в европейской России зима будет очень теплая. А вот в Сибири, наоборот, было теплое лето, но предстоит холодная зима», — объяснил синоптик «Газете.Ru».

Однако «невероятно аномальные температуры» настигнут Москву уже ближе к январю и февралю, подчеркнул синоптик. Он и его коллеги из «Фобоса» составляли климатические карты на эти месяцы, и все они были окрашены в буро-бордовые цвета. По словам метеоролога, это говорит о значительных превышениях температурной нормы. «Превышение на пять-шесть градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню», — заключил Тишковец, передавала газета «МК».