Связали и избили: за что полицейские издевались над девушкой

В Южно-Сахалинске осудили трех сотрудников управления МВД за издевательство над задержанным. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Сахалинской области.

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По данным ведомства, инцидент произошел 10 ноября 2015 года. В тот день полицейские задержали 23-летнюю гражданку ближнего зарубежья, заподозрив ее в хищении денежных средств.

Чтобы добиться от женщины признания в совершении преступления, они в течение почти 10 часов пытали ее — связывали, избивали, с помощью пакета лишали воздуха, а также угрожали сексуальным насилием. Также выяснилось, что при пытках использовался электрошокер.

В итоге суд Южно-Сахалинска признал подсудимых виновными по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств». Их отправили в колонию общего режима на срок от 3 до 4,5 лет. Всех троих на три года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

20 ноября 2019 года белгородский Следком сообщил об окончании расследования дела полицейского, которого также обвинили в пытках. По версии следствия, 5 января 2019 года в управление МВД России по Белгороду был доставлен местный житель. Мужчина, подозреваемый в квартирной краже, свою причастность к преступлению отрицал.

«Тогда обвиняемый, оставшись наедине с подозреваемым, желая получить признательные показания, потребовал от него лечь на пол и завести руки за спину. Надел на мужчину наручники и стал поднимать его руки вверх, надавливая одновременно коленом на туловище», — сообщали в СК по региону.

После истязаний пострадавшего отпустили — он снял побои и пожаловался на действия стража порядка. В ходе проверки факт пытки подтвердился. В итоге на мужчину завели дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и применением специальных средств».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщали в ведомстве.

Между тем 21 ноября 2019 года в Башкирии Янаульский районный суд вынес приговор нефтекамским полицейским Ильвиру Сагитову и Радиму Хайруллину — их признали виновными в пытках задержанного.

По словам местного жителя, они схватили его на улице, надели на голову пакет и отвезли в опорный пункт участковых. Там полицейские якобы стали избивать задержанного дубинками и пытать его электрошокером, требуя признаться в похищении женщины.

Несмотря на истязания мужчина отказался писать явку с повинной, после чего полицейские отпустили его. Житель Нефтекамска почти месяц провел в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом отростка позвонка и множественными ушибами.

Тем не менее летом 2018 года Нефтекамский городской суд посчитал, что причастность Сагитова и Хайруллина к пыткам не доказана — правоохранителей оправдали.

Уже осенью того же года Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение другому судье. В октябре исполняющий обязанности председателя суда попросил отправить дело на пересмотр в другой город, поскольку подсудимых заподозрили во влияние на ход следствия.

В отношении предполагаемых злоумышленников завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, а также оружия или специальных средств». При этом оба подсудимых отказались признать вину и утверждали, что вообще не видели потерпевшего в день избиения.

В итоге бывшего начальника уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвира Сагитова и его подчиненного, старшего оперативника Радима Хайруллина, приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.