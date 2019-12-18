«Перестал дышать»: что стоит за смертью школьника на приеме у врача

Минздрав Краснодарского края пока не нашел оснований для увольнения лор-врача, на приеме у которого перестал дышать 13-летний пациент. Об этом в ведомстве заявили «Газете.Ru».

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Представитель минздрава не стал напрямую подтверждать или опровергать информацию из СМИ о том, что медик продолжает вести прием в Городской больнице Анапы. Однако собеседник отметил, что на данном этапе увольнение или отстранение врача от практики станет нарушением законодательства.

«Конституция провозглашает в нашей стране презумпцию невиновности – пока не доказано обратное врач является невиновным, поэтому оснований для его увольнения нет», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Краснодарском крае продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности малолетнему (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 6 декабря в Городской больнице Анапы скончался 13-летний мальчик. Как рассказал в соцсетях его отец Егор Шерстнев, они с женой Александрой отвезли старшего сына Андрея (имя изменено — «Газета.Ru») в анапскую клинику на прием к лор-врачу, поскольку у него периодически появлялся насморк.

У ребенка был предварительный диагноз – «синусит». В больнице же ему диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Врач Алексей Авакян после снимка решил провести поочередную пункцию (прокол иглой) и промывку правой и левой гайморовых пазух.

Родители утверждают, что при осмотре ребенка доктор не спросил его данных или историю болезни, а также не выяснил, есть ли у него аллергия на какие-либо препараты. Процедуру Авакян проводил после того, как Андрею сделали местную анестезию.

«После первого прокола видно было, что мальчику очень больно, но он терпит. Жена полностью доверилась опыту врача, поэтому не препятствовала его действиям, несмотря на то, что от увиденного почувствовала себя нехорошо. Авакян, посмотрев еще раз снимок, решил проколоть другую ноздрю. После прокола мальчик резко перестал дышать и посинел», – рассказал Шерстнев на своей странице в Instagram.

После этого врач попытался реанимировать пациента, однако в кабинете у него не оказалось необходимых препаратов, поэтому единственной помощью стало искусственное дыхание и массаж сердца, утверждает отец подростка.

Через 20 минут после того, как ребенку стало плохо, его отправили в отделение реанимации, однако спасти пациента не удалось. О гибели сына родителям сообщили примерно через час после госпитализации.

Шерстневы подали заявление в Следственный комитет. 16 декабря было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного управления по Краснодарскому краю сообщили, что сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз.

Егор Шерстнев рассказал, что, согласно заключению судебной медэкспертизы, причиной смерти мальчика стал шок. Однако до сих пор не установлено, что именно вызвало такое состояние. Следствие назначило еще одну экспертизу — родители погибшего надеются, что она будет объективной. Именно поэтому они предали историю гибели сына общественной огласке.

«Важно, чтобы как можно больше людей нас услышало, так как предстоит еще одна экспертиза и очень важно, чтобы она была сделана честно, без всякого давления на следствие!», – сказал он.

13-летнего Андрея похоронили во вторник, 10 декабря, в поселке Виноградный Крымского района, где мальчик родился и провел детство. Подросток учился в Кадетской школе и был одним из лучших учеников, рассказал его отец.

В Минздраве Краснодарского края «Газете.Ru» сообщили, что в больнице, где умер подросток, проведена внутренняя проверка. Нарушений в оказании медпомощи не выявили. Кроме того, было установлено, что реанимацию пациенту провели в полном объеме и по стандартам оказания медпомощи. Сам региональный Минздрав пока не может провести собственную проверку в медучреждении, поскольку все необходимые для этого документы переданы следствию.

Родители Андрея не согласны с результатами проверки. Егор Шерстнев напомнил, что матери Андрея по просьбе врача пришлось делать массаж сердца, пока мальчик лежал без дыхания на полу в кабинете, а сам медик проводил искусственное дыхание.

17 декабря показания дала главный свидетель – мать ребенка. По словам Егора Шерстнева, супруга пришла к следователю, как только ей стало несколько лучше после трагедии. Ее опрашивали более трех часов, сам мужчина также дал показания.

Согласно порталу «Про докторов», лор-врач Алексей Авакян имеет 34-летний рабочий стаж. Большинство отзывов (67%) о нем положительные: пациенты благодарят медика за профессионализм и вежливость. Один из пациентов, который остался недоволен работой врача, сообщил, что при гайморите тот выписал ему капли, сказав, что все пройдет. Комментатору пришлось обращаться в частную клинику для проведения необходимых операций.