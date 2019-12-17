«На грани с недопустимым»: как подростков губит TikTok

Тело школьницы нашли во дворе одной из многоэтажек на северо-западе Москве. Об этом сообщает портал «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Реклама

По данным СМИ, трагедия с семиклассницей случилась 16 декабря. В тот вечер вся семья находилась дома.

«Она жила в благополучной семье: с матерью, отчимом и двумя сестрами. Перед гибелью девочка накормила вернувшегося с работы отчима ужином. Мужчина ушел отдыхать в другую комнату, а школьница открыла окно на кухне и уселась на подоконник, чтобы снять видео», — рассказал собеседник портала.

Родственники девочки заявили газете «МК», что та часто садилась на подоконник, чтобы заснять очередное видео в приложение TikTok, активно набирающее популярность среди молодежи. Предположительно, в день трагедии она не удержала равновесие и выпала из окна.

Тело школьницы обнаружила местная жительница, которая проходила мимо дома. «Я торопилась за ребенком в садик, проходя мимо подъезда, обратила внимание, что на земле лежит человек. Сначала подумала, может, пьяный спит, но, подойдя поближе, увидела, что это девушка, и она не подает признаков жизни. Одета она была по-домашнему: халат, тапочки. Я тут же вызвала «скорую», — рассказала женщина «МК».

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть школьницы.

Как сообщает издание, ее семья переехала в столицу из другого региона шесть лет назад и поселилась в съемной квартире. По словам родственников, они даже не рассматривают версию суицида, так как девочка всегда была очень жизнерадостной и никогда не высказывала негативных мыслей. Они неоднократно просили ее не садиться на подоконник во время съемок, однако та игнорировала предупреждения.

Как заявила «Газете.Ru» детский психолог Ольга Серебровская, в определенном возрасте у детей может возникнуть потребность в самовыражении. Один из вариантов его реализации — необычные ролики в соцсетях, из-за которых подростки подвергают себя опасности.

«Подростковому возрасту свойственно желание выделиться и самоутвердиться. Эта психологическая характеристика является для данного возраста нормальной. Однако сейчас порог чувствительности меняется. Раньше многое было под запретом и любое необычное уже привлекало внимание, то сейчас, чтобы выделиться, нужно сделать что-то на грани с недопустимым», — считает Серебровская.

Психолог отметила, что формы, через которые подростки пытаются привлечь к себе внимание, чаще всего заимствованы у взрослых. При этом в семьях, где есть примеры того, как можно самоутвердиться социально одобряемыми способами, подростки могут не столкнуться с такими проблемами.

«Если же родители не уделяют ребенку достаточно внимания, то он идет более простым способом. Социальные платформы ведь всегда доступнее, чем учеба и карьера», — заключила она.

С коллегой согласилась и семейный консультант Ирина Попова. По ее словам, дети пытаются выдернуть себя из рутины на фоне гормональных скачков. При этом существенную роль играет потребность избавиться от родительской опеки, доказать свою самостоятельность и независимость — или же, наоборот, привлечь внимание занятых своими делами родителей. В том числе и путем демонстрации ловкости и смелости.

«В соцсетях у подростков появляются «друзья» со схожими проблемами, которые как будто понимают, разделяют, интересуются. Однако если у родителей найдется желание теплого участия в жизни ребенка, желание поговорить с ним, сказать о том, как он дорог, важен, нужен, то любой неправильный уклон можно остановить», — сообщила Попова «Газете.Ru».

Хотя гибель юной москвички из-за ролика в TikTok стала первой в России, в зарубежных странах такие ЧП случаются часто. Так, 19 сентября 2019 года стало известно о смерти блогера Даниала Хана – молодой человек попал в ДТП в столице Пакистана, снимая прямую трансляцию в приложении, сообщал портал Natcour.

В момент трагедии Хан, за которым на платформе TikTok следили около 200 тыс. человек, ехал по скоростной автомагистрали. Молодой человек значительно превысил допустимую скорость, в результате чего машина на большой скорости врезалась в фуру и перевернулась. В автомобиле с Ханом находились трое его друзей – им было от 20 до 22 лет. Все четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее, 26 июня, еще один 20-летний парень погиб в Индии во время съемок видеоролика для TikTok. Об этом сообщал портал Seldon News.

Как рассказали очевидцы сотрудникам правоохранительных органов, парень попытался сделать на камеру сальто, однако упал на шею и повредил себе позвоночник. Друзья доставили его в местную больницу, где врачи зафиксировали у него серьезное повреждение нервных окончаний и вен. На протяжении восьми дней медики боролись за жизнь молодого человека, однако спасти его не удалось.

За неделю до этого происшествия, 15 июня, подростка из Индии застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для TikTok. Об этом сообщало издание International Business Times of India.

Трагедия произошла в городе Ширди во время похорон одного из членов семьи 17-летнего школьника. Пока все скорбящие находились за столом, он вместе с четырьмя другими родственниками решили снять видео, используя самодельный пистолет. Однако во время съемок один из мужчин случайно выстрелил из оружия и попал в подростка – от полученного ранения он скончался на месте.