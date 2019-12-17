Труп в чемодане: сургутянка расчленила сожителя

Жительницу Сургута подозревают в убийстве 49-летнего сожителя. По данным регионального Следственного комитета, в суд направлено ходатайство об аресте предполагаемой злоумышленницы.

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По версии ведомства, 16 декабря женщина, ее возлюбленный и другой 49-летний сургутянин вместе выпивали алкоголь в квартире на проспекте Мира — на тот момент второй мужчина уже некоторое время проживал с парой. В сообщении Следкома отмечается, что все они регулярно злоупотребляли спиртным.

Во время очередного застолья между женщиной и новым сожителем вспыхнул конфликт. В гневе подозреваемая нанесла сургутянину несколько ножевых ранений — когда собутыльник перестал подавать признаков жизни, пара положила его тело в чемодан, после чего выставила на балкон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подозреваемая планировала вынести чемодан на улицу, однако в итоге самостоятельно позвонила в полицию и сообщила о «находке». В то же время сожители продолжали выпивать.

В результате силовики задержали предполагаемую злоумышленницу — против нее возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Правовая оценка также будет дана возлюбленному женщины, так как, по версии регионального СК, он помогал прятать тело и не сообщил в правоохранительные органы о тяжком преступлении.

Ранее похожая трагедия произошла в городе Элисте Республики Калмыкии. Там арестовали 37-летнего местного жителя, который, по данным регионального СК, убил свою сожительницу и расчленил ее тело.

Заявление о пропаже девушки написали ее родственники 14 сентября — по их словам, девушка не выходила на связь на протяжении трех дней. «Учитывая, что потерпевшая занималась предпринимательской деятельностью и не высказывала намерения на длительное время покинуть место своего постоянного пребывания, следствие пришло к выводу о совершении в отношении нее преступления», — уточнили в Следкоме.

В итоге было возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — уже на следующий день правоохранителям удалось обнаружить тело женщины. Расчленненный труп лежал в чемодане в зарослях камыша в районе поселка Улан-Эрге Яшкульского района.

По горячим следами силовики задержали предполагаемого злоумышленника — им оказался 37-летний уроженец Узбекистана. По данным Следкома, он попал на записи видеокамер, установленных над подъездом дома, где проживала жертва. На кадрах видно, как мужчина садится в такси с чемоданом в руках.

По словам знакомых, подозреваемый и жительница Элисты состояли в отношениях в течение нескольких лет, писал портал «Регион online». Несколько месяцев назад она сообщила возлюбленному о желании расстаться — как пояснил один из приятелей девушки, на подобный шаг женщина решилась из-за регулярных истязаний со стороны предполагаемого злоумышленника.

В начале сентября тело в чемодане было также обнаружено в Ново-Орловском лесопарке Санкт-Петербурга. Убитой оказалась 49-летняя жительница города Мурино Бэлла Воронина, пропавшая еще 2 июля 2019 года, писал сайт kp.ru.

Об исчезновении женщины, а также пропаже ее украшений и автомобиля сообщил в правоохранительные органы ее сын. В ходе расследования выяснилось, что 2 июля у Ворониной состоялось свидание с 36-летним мужчиной — с ним женщина познакомилась в соцсетях.

По первоначальным данным регионального СК, в ходе встречи, которая проходила в квартире женщины, между парой вспыхнула ссора, в результате которой новый знакомый нанес ей несколько ударов ножом.

Разыскать тело женщины удалось только спустя несколько месяцев, когда правоохранители задержали двоих мужчин в возрасте 36 лет и 21 года. Их заподозрили в совершении другого преступления. Оказалось, мужчины договорились об убийстве жительницы Мурино — пока один из них перерезал горло, другой ожидал товарища у подъезда.

«Ножом перерезал горло. Слева направо. И все. Я сперва в шок пришел, ну а она все уже, задыхалась. Я пошел за ее машиной. Ключи у нее в кармане взял. Друг на улице стоял»,

— рассказывал мужчина на допросе, передавал местный портал 47 News.

Позже выяснилось, что злоумышленники уже совершали нападение на другую знакомую 20-ти лет 30 августа 2019 года — тогда они изнасиловали ее и обокрали на сумму более 23 тыс. рублей. Кроме того, они несколько раз нападали на интим-салоны Санкт-Петербурга, насилуя девушек. В итоге Октябрьский районный суд арестовал злоумышленников.