«Не давали спать»: срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, подозреваемый в убийстве восьми сослуживцев, является фигурантом уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае, где он служил. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Равиль Тугушев. По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

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Тугушев со ссылкой на самого Шамсутдинова заявил, что перед тем, как заступить на боевое дежурство в день преступления, он спал не более четырех часов.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа – спать ему не давали сослуживцы.

При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», – заявил адвокат.

В день нападения, 25 октября, Шамсутдинов находился на боевом дежурстве. Перед сдачей караула он снова заснул – прямо на полу, однако его в очередной раз разбудили. По данным телеграм-канала Mash, солдата заставляли отжиматься и бегать — в том числе и в химзащите, чтобы он не спал.

При сдаче поста Шамсутдинов должен был снять магазин и поставить оружие в спецместо, однако вместо этого он открыл огонь по сослуживцам. По данным издания, сейчас подозреваемый сожалеет о случившемся — в том числе о гибели старшего лейтенанта Данилы Пьянкова, который, по словам Шамсутдинова, его унижал.

Ранее о возбужденном деле, по которому солдат-срочник проходит в качестве потерпевшего, СМИ сообщил его отец Салим Шамсутдинов. По словам мужчины, дело завели еще месяц назад.

«Когда я был в Чите, следователь мне рассказал, адвокаты сейчас просто подтверждают. Там отдельное уголовное дело о неуставных отношениях, Рамиль - потерпевший. У него сняли же побои: у него и старые были, и новые побои. А какие там фигуранты, я не знаю. Это лишний раз подтверждает, что он подвергался дедовщине, и вот это все – результат того, что произошло. Надо это дело тщательнее расследовать», – заявил он изданию «Подъем».

Равиль Тугушев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в интересах защиты он пока не может раскрывать другие подробности дела или неуставных отношений.

«Расследование этого дела подходит к концу. Думаю, в декабре или в январе материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения приговора. Тогда стороны смогут ознакомиться с материалами дела», – сообщил Тугушев, добавив, что расследование дел о неуставных отношений обычно проходит в короткие сроки.

Ранее адвокаты Шамсутдинова встретились с ним в СИЗО, где он рассказал им о том, что подвергался физическому насилию со стороны сослуживцев.

«Действительно, подтверждается факт того, что между ними были неуставные взаимоотношения. Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию», – говорилось в видеозаявлении юристов срочника.

Напомним, Шамсутдинов также проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве (ч. 2. Ст. 105 УК РФ).

По данным СМИ, во время дачи показаний он заявил, что открыл огонь по сослуживцам, поскольку в этот день лейтенант угрожал ему изнасилованием. Тот якобы обещал надругаться над ним сразу после окончания боевого дежурства.

Источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, утверждал, что стрельбе в воинской части предшествовал конфликт между Шамсутдиновым и его сослуживцами. Собеседник агентства подчеркивал, что рядовой отказывался выполнить задание ротного. По его словам, речь могла идти о мытье полов.

«Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — сообщал источник РИА «Новости», добавив, что Шамсутдинов не испытывает раскаяния.

В конце ноября отец солдата навестил сына в читинском СИЗО и рассказал, как прошла их встреча. По его словам, юноша долгое время молчал и смотрел на него «тяжелым взглядом».

«Потом спросил: «Папа, почему я здесь? Что я здесь делаю? Ты что, гнал?». Я ничего ему не ответил. Я ему всю жизнь рассказывал, что у нас хорошая армия. Что служить должен каждый мужчина. Что офицеры к солдатам всегда относятся по-отечески. А теперь молчал и не мог объяснить, как он оказался в этом гадюшнике», — рассказал Салим Шамсутдинов порталу Ura.ru.

Во время встречи он передал сыну теплую одежду, конфеты и сигареты. По его словам, у Рамиля не было соответствующих погоде вещей. Он также отметил, что его сын не улыбался. Он сильно похудел — примерно на 15-20 кг, заявлял Шамсутдинов-старший порталу Life.ru.

Но, несмотря на снижение веса, срочник похвалил еду в СИЗО: по его словам, она там лучше, чем в армии, сообщил его отец. «Также сказал, что в камере сидит четыре человека. Всем привет передавал. Сказал мне, чтобы я к нему не катался, у меня же инсульт», — заключил родственник.