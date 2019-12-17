«Он сделал правильно»: стажерку МВД обвинили в избиении мужа

Участковый из Кирово-Чепецка пожаловался в полицию на жену, которая избила его в ходе семейного конфликта. Об это сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

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«В отделе полиции Кирово-Чепецка зарегистрировано обращение от участкового о том, что ему были причинены телесные повреждения женой во время семейного конфликта. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении супруги сотрудника полиции к административной ответственности», — уточнили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах региона подчеркнул, что участковый был вынужден обратиться в полицию. «Он все сделал правильно: ему на службу идти, а у него кровоподтеки и ссадины. Все равно пришлось бы объяснять их происхождение», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Там подчеркнули, что женщина проходит стажировку в районном подразделении полиции. В рамках испытательного срока в ведомстве изучают ее личность, готовность к службе, а также соблюдению дисциплины и закона.

«Вопрос о приеме женщины на службу будет решен с учетом результатов проводимой проверки», — заключили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Между тем, как сообщают пользователи сообщества «Место происшествия Киров» в соцсети «ВКонтакте», стажерка также обвинила супруга в избиении, уточнив, что он первым полез в драку. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Это далеко не первый семейный конфликт, попавший в СМИ. В апреле 2019 года 31-летняя жительница города Гусева Калининградской области в результате ссоры избила 37-летнего мужа монтировкой. Тот снял побои и обратился в полицию.

Участковые уполномоченные провели проверку по факту обращения — изъяли орудие преступления и задержали подозреваемую. На допросе женщина дала признательные показания — на нее завели уголовное дело по статье «Об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

Впрочем, чаще всего жалобы на домашнее насилие поступают все же от россиянок. Так, в ноябре 2019 года 30-летняя жительница подмосковного Одинцово рассказала СМИ о нападении бывшего супруга.

По данным следствия, 6 ноября она приехала с подарком к ребенку без согласования времени с бывшим возлюбленным. В итоге тот бросился на нее, при этом заперев дочь в машине. Мужчина повалил экс-супругу на землю и стал избивать, а затем достал из сумки машинку для стрижки и силой сбрил ей волосы. На крики пострадавшей сбежались прохожие, которые оттащили разъяренного мужчину и вызвали «скорую».

«Александр стал выяснять отношения со мной на улице, угрожал, в один момент он достал из сумки электрическую машинку для стрижки и пригрозил мне.

Он ударил меня внезапно в висок, и я упала на землю. Он сел сверху, стал меня бить руками и ногами по лицу и в грудь, а затем достал машинку и сбрил половину волос, нажим был такой сильный, что он порезал мне висок. Я пыталась сопротивляться, но у меня не хватало сил», — так пострадавшая описывала сайту kp.ru роковой день.

После избиения ее доставили в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Зафиксировав побои, женщина написала заявление в полицию — по факту ее заявления проводится проверка.

Между тем, как удалось выяснить местным СМИ, пара разошлась год назад после восьми лет гражданского брака. Ребенка воспитывает отец, хотя мать не оставляет попыток присудить себе право на воспитание дочери. По ее словам, причиной разлада в семье стали неоднократные вспышки агрессии и побои со стороны возлюбленного.

При этом видеться с малолетней дочерью женщина может только с разрешения экс-сожителя. Конфликт между родителями усугубился после того, как пострадавшая встретила другого мужчину и вышла за него замуж.

Узнав об этом, бывший возлюбленный стал присылать женщине сообщения с угрозами, требуя с нее 2 млн рублей. Именно такую сумму, как утверждает мужчина, он потратил на гражданскую жену за время их отношений. Он заявил, что часть средств ушла на пластические операции и подарки. Если женщина и ее новый муж не вернут ему эти деньги, Александр угрожал отправить ему «тело женщины по частям», а дочери в будущем рассказать, что мать умерла при родах.

Мужчина считает, чтобы иметь возможность увидеться с дочкой, бывшая возлюбленная должна платить ему по 15 тыс. рублей сверх суммы долга за каждую встречу.