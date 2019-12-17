На 6 миллиардов: во Внуково нашли наркотики из Германии

В московском аэропорту Внуково изъяли крупную партию наркотического вещества метадон. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС).

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Груз следовал транзитом из Германии в Таджикистан. В начале декабря его выгрузили на склад временного хранения из самолета, прибывшего из Кельна. Так таможенники обнаружили коробки с 2,4 тыс. литровых бутылок, наполненных бесцветной жидкостью. На этикетках было написано, что в 1 мл данной жидкости содержится 5 мг метадона гидрохлорида — в таких объемах данный лекарственный препарат используется как средство заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) для лечения опиоидной зависимости.

Однако, обследовав бутылки, эксперты выяснили, что содержание метадона в них превышает 50%. То есть в 1 мл жидкости содержится более 500 мг метадона, что уже является наркотиком опийного ряда.

Масса сухого остатка наркотического вещества составила 1,2 тонн, уточнили в ФТС. По данным ведомства, на «черном рынке» всю эту партию злоумышленники могли продать за 5,8-6 млрд рублей. 1 грамм можно было бы продать за 4-5 тыс. рублей.

Сотрудники Внуковской таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России уже провели расследование, направленное на розыск лиц, причастных к преступлению — его результаты пока неизвестны. По факту находки было возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 4 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

16 декабря перевезти наркотики через границу с Эстонией попытался россиянин. Об этом порталу «Лоноблинформ» сообщали в пресс-службе Кингисеппской таможни.

Злоумышленника, имеющего вид на жительство в Эстонии, задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород — он хотел пройти через границу по пешеходному переходу.

При осмотре таможенниками россиянин заявил, что не имеет при себе запрещенных веществ. «Однако в ходе личного досмотра у него была обнаружена сумка с ноутбуком, к внешней и внутренней сторонам которого липкой лентой были примотаны четыре прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета», — уточняли в Кингисеппской таможне.

Смесь направили в экспертно-криминалистическую службу. Химическое исследование показало, что изъятая находка — кокаин. Его общая масса составила почти килограмм – 975,69 г. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

В ведомстве отметили, что в проведении оперативно-розыскных мероприятий участвовали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Кингисеппской таможни, работники таможенного поста МАПП Ивангород, специалисты ГУНК МВД и оперативного отдела службы в городе Сосновый Бор Пограничного управления ФСБ России.

Еще одного контрабандиста задержали 3 декабря. Тогда 41-летний житель Абхазии пытался пройти с наркотиками по «зеленому коридору» из России на Родину. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО сайту kp.ru.

При проведении осмотра таможенники не обнаружили у мужчины ничего подозрительного, однако его поведение вынудило сотрудников отправить гражданина Абхазии в больницу, чтобы узнать, не скрывает ли он запрещенные вещества «в себе».

В медучреждении у мужчины зафиксировали три полиэтиленовых свертка, скрытые внутриполостным способом.

Экспертиза показала, что в свертках содержится метадон, массой 0,577 г. По факту обнаружения запрещенного вещества возбудили уголовное дело — мужчине уже предъявили обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере.

На данный момент контрабандист находится в СИЗО города Сочи — ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.