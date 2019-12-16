Взялась за ножницы: за что учительницу отстранили от работы

Отдел по образованию администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области запустил проверку по факту инцидента, произошедшему в школе №2. Там учительница русского языка и литературы школы Гульнара Мунтаева отрезала челку восьмикласснику. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

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В ведомстве добавили, что на время расследования педагог отстранена от своих обязанностей. «Работает комиссия, выясняются все обстоятельства. Ведется работа с мальчиком, родителями, педагогами, а также воспитанниками, которые были на уроке. Помимо муниципальной проверки, проводится внутришкольная служебная проверка», — заявила представитель комитета Марина Сабадаш.

Инцидент произошел 13 декабря — тогда в соцсетях стали распространяться фотографии 14-летнего подростка с криво обрезанной челкой. Под ними было написано, что преподаватель сделала это из-за личной неприязни.

Позже выяснилось, что снимки опубликовали родители парня. «Вот так случилось. Учительница взяла и отрезала челку. Он пришел домой, плакал, до сих пор ходит, переживает. Говорит, опозорила перед всеми прямо в классе.

Поэтому мы и выложили все в интернет, чтобы все знали о том, что случилось», — рассказал отец школьника Илхан Насурлаев порталу V1.ru.

Сама учительницы заявила, что она случайно отрезала подростку «пяток волосинок», а куда делась остальная часть челки, ей неизвестно. «Шел урок русского языка, дети сидели, работали. Я сделала ему замечание, потому что он отвлекался, потом попросила тетрадь на проверку, а заодно обратила внимание на его внешний вид. Он был без школьной формы, в потертых старых джинсах и свитере. Еще и эта челка», — вспомнила Мунтаева.

Она добавила, что у мальчика ярко выраженное косоглазие, а челка еще больше мешала ему смотреть на доску. «Когда он подошел ко мне с рабочей тетрадью, я просто на уровне бровей, у виска, указала ему длину, на которую нужно укоротить челку. Может быть, при этом срезала пяток волосинок», — подчеркнула педагог.

Вернувшись домой, парень рассказал о случившемся родителям, и они вместе пошли в правоохранительные органы, после чего вместе с полицейским отправились на беседу к директору школы. «Первое, что я сказала отцу, когда они пришли в школу, почему они пошли сразу в полицию, а не ко мне. Потом я извинилась, Гульнара Терешевна извинилась. А когда мальчик снял шапку, учительница чуть в обморок не упала и в голос закричала: «Клянусь детьми, я этого не делала», — рассказала директор учреждения Лидия Авдощенко порталу V1.ru.

После этого преподаватель принесли мусорную урну из своего кабинета – там, по словам директора, действительно было «три волосинки». В ходе беседы педагоги и семья мальчика помирились.

«По данному факту сотрудники полиции проводили свою внутреннюю проверку. Опрошены представители учебного заведения, мать и ребенок. Претензий мать к учебному заведению и педагогу не имеет. От подачи какого-либо заявления она отказалась. Ребенок никуда не сбегал, никаких ЧП с ним не происходило, все в штатном режиме», — сообщили «Газете.Ru» в главке МВД по Волгоградской области.

Однако из-за распространившейся по соцсети информации в адрес учителя и директора школы начали поступать угрозы. «В итоге у меня сейчас раскалился телефон, азербайджанская диаспора требует встречи со мной, с матерью ребенка.

Уверена, что она не стригла его. После пятого урока он пошел на шестой, все подтверждают, что он и на шестом уроке сидел с челкой. Кому это понадобилось и зачем — неизвестно. Я-то переживу, а вот учительницу жалко. Сидит у меня в кабинете, плачет», — сообщила Авдощенко.

Директор школы предположила, что таким образом родители мальчика хотят отомстить учреждению за то, что за несколько дней до инцидента подростка поставили на профилактический внутришкольный учет за неудовлетворительное поведение и успеваемость.

«Либо ребенок пытался сгладить ситуацию с полицейским, либо же это сделала мать, как будто пытаясь отомстить за то, что ребенка поставили на учет. Я шесть лет его опекала, всегда подсказывала, помогала материально, ходила к нему домой. Может быть, это моя вина в том, что я взяла в руки ножницы и указала длину челки, я себя не оправдываю», — заявила Мунтаева V1.ru.

Директор учреждения подтвердила, что учительница русского языка, которая работает в школе № 2 уже более 10 лет, всегда отличалась успешной работой с детьми. В начале нынешнего учебного года женщина взяла под свое руководство коррекционный класс. «У нее все лапочки и солнышки, все хорошие и замечательные, в классе всегда все в порядке. <…> Мальчишкам советует одеколоны, рубашки, брюки, кормит, советует, одевает», — подчеркнула Авдощенко.

Она добавила, что Мунтаева уделяла 14-летнему парню отдельное внимание, так как в первые дни в этой школе он и вовсе не говорил на русском языке. «Сейчас говорит даже без акцента! И в этом заслуга Гульнары Терешевны. Она его вытягивала, водила по учителям, исправляла, тянула. <…> Что касается челки, она у него выросла настолько, что полностью закрыла глаз. Преподаватель каждый день ему говорила: «Постригись. Я даже денег тебе на это дам», — рассказала директор.