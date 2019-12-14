Жестокое наказание: омич пытал пасынка гречкой

В Омске правоохранители закончили расследование уголовного дела об истязании восьмилетнего ребенка — перед судом предстанут 35-летний отчим Сергей Казаков и 27-летняя мать мальчика Алина Юмашева. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, с апреля по май 2019 года Казаков не менее пяти раз заставлял пасынка подолгу стоять коленями на гречке. Такому наказанию он подвергал ребенка за малейшие проступки. Следователи отмечают, что мать мальчика об издевательствах знала, однако попыток пресечь их не предпринимала.

По данным сайта kp.ru, утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод», где проживали обвиняемые, прибежал мальчик, который попросил о помощи. Женщина рассказала, что он был уставшим и психологически подавленным. Ребенок был в шортах и майке, а на его коленях были большие раны, из которых текла кровь.

Он признался соседке, что родители на протяжении долгого времени истязали его — не кормили несколько дней, а также заставляли стоять коленями на гречке.

Соседка сразу вызвала скорую помощь — осмотрев ребенка, медики пришли к выводу, что крупа проникла в ткани настолько глубоко, что достать ее без хирургического вмешательства не получится. Также врачи диагностировали у школьника сильное истощение. Позже выяснилось, что родители не кормили мальчика четверо суток.

Пострадавшего сразу доставили в местную больницу, под общим наркозом ему срезали поврежденную кожу.

Вскоре правоохранители арестовали его отчима. Алину Юмашеву осталась на свободе под подпиской о невыезде. Когда восьмилетний омич вылечился, его отдали матери, поскольку она пока не лишена родительских прав — забрать у нее сына по закону нельзя.

В ходе допросов Сергей Казаков рассказал следователям, что его сожительница не справлялась с воспитанием мальчика, поэтому он взял инициативу в свои руки. Мужчина нашел несколько традиционных методов наказания в интернете и стал советоваться с Юмашевой. Вместе они выбрали стояние коленями на гречке, однако не рассчитали времени — сын простоял в углу на протяжении нескольких часов.

Однажды родители наказали его и заставили стоять уже с окровавленными коленками с вечера до утра, пишет сайт kp.ru.

Изначально Казаков сообщил, что подобное наказание он применял к ребенку только один раз. Однако правоохранители обнаружили в телефоне и компьютере обвиняемого шесть роликов истязания мальчика. На кадрах видно, что ему запрещали опираться руками на стену, а за нарушение Казаков избивал ребенка.

В результате на 35-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание», части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Юмашеву же будут судить по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Между тем СМИ пишут, что 35-летний Сергей Казаков владеет IT-компанией в Омске, которая занимается установкой бухгалтерских программ для предприятий. 27-летняя Алина Юмашева работает оператором на автозаправке. Она рассказала, что никогда не была замужем, а ребенка родила для себя — биологический отец никогда не интересовался жизнью мальчика.

«Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет, и наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание», — объяснила мать пострадавшего.

Тем временем соседи и учителя школы №27, где учился сын Юмашевой, шокированы произошедшим. Классный руководитель мальчика Ольга Пиджакова рассказала, что тот учился прилежно, никогда не пропускал занятия, а также ходил на кружки и участвовал в олимпиадах.

«Хороший, положительный ребенок. Его мама постоянно посещает родительские собрания, приходит, если вызываю. Всегда чисто, опрятно одет. О том, что дома над ним издеваются, ни я, ни другие учителя или дети даже не догадывались. Это уже сейчас я выяснила, что он просто боялся нам жаловаться», — заключила учитель.