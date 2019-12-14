«Четко и жестко»: школьников оставили без смартфонов

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила «Российской газете», что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.

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По данным летнего опроса ведомства, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных во время уроков. Васильева также отметила, что с начала нового учебного года в таких регионах, как Северная Осетия, Ингушетия и Белгородская область, все школы уже ограничили использование учениками мобильных телефонов.

«10 тыс. 628 школ (по всей России — «Газета.Ru») — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. <…> Камчатский край — 37,5%, Магаданская область — 53,3%, Пермский край — 58,8%, Республика Марий Эл — 63,8%, Удмуртская Республика — 60,9%, Кемеровская область — 67,3%, Курганская область — 50,9%, Свердловская область — 65,3%», — добавила Васильева.

Между тем в июле 2019 года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в будущем в России могут запретить не только пользоваться, но и приносить мобильные телефоны в школу.

Главный аргумент — многочисленные кражи дорогих смартфонов и ответственность, которую несет за них директор образовательного учреждения.

С полным запретом телефонов в школах согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, они мешают социализации молодежи, так как на переменах дети вместо общения играют в смартфоне. Помимо прочего, наличие у ребенка дорогого гаджета создает социальное неравенство.

При этом спикер Совфеда напомнила, что многие учителя и родители давно высказываются против телефонов в школе, считая, что они отвлекают детей от учебы. Политик также высказалась против интернета в стенах школы.

«Многие формы преступности: доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество и кибербуллинг — наполняют Всемирную сеть ядом античеловечности. Недаром интернет называют паутиной, в которую легко попадают доверчивые детские души», — пояснила Матвиенко.

Уже в августе рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения, отправила методические рекомендации региональным органам управления образованием. В них ведомства предложили переводить телефоны в беззвучный режим при входе в школу и сдавать их на хранение во время занятий.

«Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса», — цитировал слова министра Васильевой на Общероссийском родительском собрании «Интерфакс».

Она отмечала, что в первую очередь министерство ориентируется на международный опыт — те правила, которые уже действуют в Болгарии, Австралии, Венгрии, Франции и Сингапуре.

Политик подчеркнула, что не все московские школы поддержали запрет, так как мобильный телефон используется в образовательном процессе. «Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не нужен. То количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно», — уточняла Васильева.

Однако на этот раз спикер Совфеда Валентина Матвиенко не согласилась со словами Васильевой, а также раскритиковала методические рекомендации ведомств по данному вопросу. По ее мнению, школам необходимо выработать правила использования мобильных телефонов учениками. Она отметила, что в течение года будет вестись мониторинг применения методических рекомендаций, а потому будет проведено еще несколько заседаний по улучшению рекомендаций.

«Я считаю, что сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение — родительские комитеты, педагогические советы — и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы», — заключила Матвиенко.