«Кто заказчик?» В Киеве прошли аресты по делу Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству — ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Стоит отметить, что ветераны АТО считают песню Антоненко «Тихо прийшов, тихо пішов» своим гимном. В октябре 2014 музыкант был награжден орденом «За мужество» III степени.

Аналогичную меру пресечения суд избрал и для хирурга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Юлии Кузьменко — тоже фигурантки данного дела, которая, по версии следствия, и заложила взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Кроме них подозреваемыми в расследовании проходят Яна Дугарь, а также Инна и Владислав Грищенко.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что заказчиком преступления может быть гражданин другого государства.

«Подобные вещи идут на пользу государства-агрессора. Любой терроризм в Украине, любые незаконные действия в Украине, которые резонируют в украинском обществе, их всегда использует враг... Знаете, признак высшего класса качества работы спецслужб иностранного государства — сделать так, чтобы люди, которые вредят своему государству в пользу агрессора, этого даже не осознавали», — сказал силовик.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность следствию за проведенную работу по раскрытию убийства Шеремета и поставил задачу в ближайшее время назвать заказчика преступления.

Украинский президент пояснил, что после того, как были задержаны предполагаемые убийцы, встает вопрос: «Кто заказчик?».

Зеленский выразил надежду, что в скором времени будет получен ответ на данный вопрос. Он также поручил силовикам сделать все, чтобы расследование не затягивалось и «не протекало в формате сериала».

Месяцем ранее в российском МИДе заявили, что в расследовании убийств журналистов на Украине отсутствует прогресс. Об этом говорится в сообщении, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

«До сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других», — написали дипломаты в Facebook.

Кроме того, в ведомстве выразили обеспокоенность из-за ситуации с сотрудниками СМИ на Украине, которых обстреливают на юго-востоке страны. Вместе с тем представители МИДа обратились к международным структурам и правозащитным организациям с призывом проявлять более жесткую реакцию в ответ на любые формы давления на журналистов со стороны Киева.

При этом в прошлом году тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что расследование дела об убийстве Павла Шеремета не принесло результатов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой». По его словам, правоохранительные органы не смогли установить исполнителя убийства Шеремета.

Бывший премьер Украины Николай Азаров же рассказывал, как в стране после госпереворота 2014 года власть начала контролировать СМИ.

«В основном, скажем так, наша задача — доносить до украинцев правдивую информацию о том, что происходит в стране. Такой цензуры, какая установилась на Украине после госпереворота, никогда не было.

При нас было абсолютно свободно — может, мы поэтому и проиграли. Никаких ограничений, никакой цензуры — абсолютная свобода брехни, в том числе — к большому сожалению — той, которая служила дезинформации значительной части наших соотечественников. Но такого беспредела не было», — пояснял политик.

Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Журналист около 10 лет работал на российском телевидении, в частности, на Первом канале. С 2011 года он жил в Киеве и работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести». Одной из главных причин убийства следствие рассматривает месть за его профессиональную деятельность.

По данным Национального союза журналистов Украины, за прошлый год нападения были совершены на 78 журналистов. МВД Украины сообщило, что в 2018 году 63 уголовных дела было возбуждено в связи с препятствованием профессиональной деятельности работников СМИ.