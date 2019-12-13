«Тянуло в Чистилище»: зачем студентка напала на экономиста

Напавшая с ножом на преподавателя студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа ушла в академический отпуск после того, как летом некоторое время находилась в психиатрической больнице. Об этом «Газете.Ru» рассказали ее одногруппники.

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Как пояснила знакомая Оли (имя изменено), та была замкнутой, в колледже у нее не было друзей. По словам собеседницы издания, на первом курсе девочка ни с кем не общалась. В Чебоксарах она жила в квартире с тетей, в какой-то момент дома у нее произошел конфликт или неприятный случай, о котором студентка «не хотела рассказывать». Одна из преподавательниц узнала об этом и решила выяснить ситуацию. Летом Оля прошла лечение в психиатрической больнице, а на втором курсе стала вести себя агрессивно, особенно по отношению к преподавателям.

«Она после того, как вышла из психбольницы, начала ненавидеть преподавателей. Говорила, якобы они ее туда отправили насильно», — поделилась ее знакомая.

Вспоминая о больнице, студентка рассказывала одногруппникам, что из-за лечения ей было очень плохо — она не могла встать с кровати и самостоятельно есть.

«Азъ мучалась в психушке 18 дней летом», — писала она одногруппникам в сентябре этого года. Во всех сообщениях, которые оказались в распоряжении редакции, девушка использует старославянскую форму местоимения «я» — «азъ».

В беседе группы Оля писал странные и очень путаные сообщения о том, что студенты колледжа — демоны. Она также утверждала, что у нее был муж Белый Волк, который умер. Такие же истории девушка рассказывала на занятиях преподавателям.

«Говорила, что мы едим и носим в себе мясо людей. Очень много нелепицы писала, из-за этого вся группа ее считала ненормальной, но никто так всерьез не воспринимал, все только смеялись над ней», — сообщила «Газете.Ru» ее знакомая.

Кроме того, одногруппники утверждают, что девушка начала ходить в секту, о которой она сама много рассказывала в начале года. По словам собеседницы «Газеты.Ru», Оля регулярно делала на своей странице во «ВКонтакте» репосты своего друга, который выкладывал малопонятные записи: «Говорила, что члены секты такие же боги, как и она. Запудрили мозги девочке». В своих сообщениях одногруппникам девушка упоминает Солнцеслава, который «понял, что ложь — самое страшное».

«Меня тянуло однажды в Чистилище, но не затянуло. Солнцеслава-таки затянуло, и он увидел Животных, которые ходят около него. Это те, кого он съел.

Еще в стороне ходило два человека. вам в котлеты Людей добавляют», — написала Оля 18 сентября одногруппникам (орфография и пунктуация сохарнены). Сейчас страница студентки в соцсетях удалена.

По информации СМИ, которую «Газете.Ru» подтвердили двое студентов колледжа, пострадавшую преподавательницу зовут Мадонна Гурджиян. Она работает заведующей экономическим отделением. Студенты положительно отзывались о Гурджиян. Ни один из них не смог вспомнить о том, чтобы у Оли был какой-то особенно сильный конфликт именно с этой преподавательницей, которую она, по версии следствия, попыталась убить.

Что касается расследования, то им занимаются «наиболее опытные следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя следственного управления», сообщили в СКР. Кроме того, к работе подключились представители подразделения по делам несовершеннолетних. Пока правоохранители не могут сказать, что послужило поводом для нападения.

«Мотивы устанавливаются. Есть вопросы по состоянию психического здоровья девушки, будет проведена экспертиза», — передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВД Чувашии. Помимо обстоятельств самого преступления, правоохранители выясняют условия жизни студентки, чтобы понять, из-за чего она могла решиться на преступление.

В региональном следственном управлении «Газете.Ru» сообщили, что задержанной студентке не предъявлены обвинения — уголовное дело возбуждено по факту нападения, и несовершеннолетняя проходит по делу в качестве подозреваемой. Кроме того, следователь пока также не обращался в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Нападение произошло в пятницу, 13 декабря, около 9.30. Как рассказали в следственном управлении СКР по Чувашии, в Чебоксарский экономико-технологический колледж пришла студентка экономического отделения. Металлодетектор на входе сработал на кухонный нож, спрятанный у студентки, однако вахтер не обратил на это внимания. Девушка зашла в кабинет, где в этот момент находилась преподавательница, и несколько раз ударила женщину ножом. На крики преподавательницы прибежали работники колледжа, которые оттащили студентку.

«Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами в одно из медучреждений Чебоксар, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает», — пояснили в пресс-службе ведомства.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что во время нападения девушка выкрикивала фразы: «Вы все черные демоны, и вы все умрете!»

По данным местного портала «Про Город», студентка второго курса пришла в учреждение не одна, а с младшей сестрой около трех лет. Официально эта информация пока не подтверждена.