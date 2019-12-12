Зима без правил: что ждет москвичей

На 6-7 градусов выше: что пообещали синоптики Москве

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Выходные принесут в столицу обильный дождь, мокрый снег и порывистый ветер — температура при этом ожидается около нуля градусов. Резкое потепление заявится в Москву в понедельник, 16 декабря — столбики термометров поднимутся до +5°С. В течение недели моросящий дождь будет сменяться снегопадами, а уже к пятнице температура снова уйдет в минус. Подробности — в прогнозе «Газеты.Ru».

Погода в Москве в ближайшую неделю по-прежнему будет слишком теплой для декабря: как сообщает центр погоды «Фобос», в отдельные дни температура будет превышать средние многолетние значения на 6–7 градусов, отчего будет казаться, что зимы и вовсе не будет. Что ж, такое уже было совсем недавно: не нужно быть старожилом, чтобы припомнить декабрь 2006 года, когда у Кремля зеленели газоны, над столицей гремели грозы, а температура достигала +9°С.

На этой неделе Москва попрощалась со своим бывшим мэром, Юрием Михайловичем Лужковым, — он скончался 10 декабря. В этот день москвичи успели вспомнить все хорошее, что он сделал для столицы, и переоценить то, что им когда-то не нравилось. Та эпоха окончательно стала историей: почему бы не посвятить ближайшую неделю погружению в ту «лужковскую» Москву, из которой исчезли ларьки у метро и перетяжки над улицами, зато сохранились жилые здания, торговые центры, театры, парковые ансамбли.

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Храм Христа Спасителя в Москве Храм Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве

Храм Христа Спасителя в Москве

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В пятницу, 13 декабря, погода будет располагать к неспешным прогулкам тихими московскими улицами — будет относительно тепло, -1…+1°С, и без осадков. Отправляйтесь на Арбат — и, углубившись в его переулки, двигайтесь в сторону «Кропоткинской». Вам предстоит найти во дворах все произведения скульптора Александра Бурганова: начните с фонтана «Принцесса Турандот» на Арбате, а дальше ищите: обойдите Староконюшенный и Нащокинский переулки и Сивцев Вражек, набредите на Дом Бурганова в Большом Афанасьевском.

Выйдя к «Кропоткинской», примите решение: либо направо — к Остоженке с ее роскошными жилыми комплексами, либо к восстановленному при Лужкове Храму Христа Спасителя. Если выбрали второе, не забудьте бросить взгляд на реку и найти глазами памятник Петру I. Помните, как москвичи его проклинали? А сейчас привыкли и почти полюбили.

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Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве
Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве

Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве

Максим Блинов/РИА «Новости»

В субботу, 14 декабря, погода станет менее приятной — усилится ветер, заморосит некоторое подобие дождя, температура будет около нуля. Гулять по Москве точно не захочется — но все же соберитесь с духом и езжайте в кремль в Измайлово. Этот комплекс деревянных построек, стилизованный под русское зодчество XVI—XVII веков, был создан в 1998–2007 годах — сейчас он уже пообтрепался, перестал выглядеть дешевым муляжом и обрел свой дух веселого китча, по которому мы, кажется, уже скучаем.

Прежде всего выпейте чаю и съешьте сосиску в тесте в кафе, потом обойдите пространство, заполненное мастерскими и галереями непонятного назначения, и двигайте на блошиный рынок. Найдите там сервиз, как у бабушки, воздержитесь от покупки хрустальной пепельницы, поднимитесь на верх и бросьте взгляд на пустырь, где когда-то был Черкизовский рынок.

Спустившись, попадете на ярмарку. Если продавцы матрешек будут говорить вам «Hello!», сделайте вывод — у вас слишком растерянное лицо.

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Дом музыки в Москве Дом музыки в Москве
Дом музыки в Москве

Дом музыки в Москве

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В воскресенье, 15 декабря, станет теплее, но на улицу выходить совсем не захочется: ветер, дождь, мокрый снег, температура 0…+2 °С. Мужайтесь: вечером вас ждут культурные мероприятия. Надеемся, вы уже выбрали, куда пойти — либо в Дом музыки, построенный в 2002 году по инициативе Юрия Лужкова, либо в театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина, открывшийся в 1993-м и въехавший в новое здание на Мясницких Воротах в 2005 году.

В Камерном зале Дома музыки вам предстоит послушать романтические сонаты Шумана — для скрипки и фортепиано. В театре «Et Cetera» — посмотреть спектакль «Вне зоны доступа» по пьесе современного драматурга Полины Бабушкиной.

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Манежная площадь в Москве Манежная площадь в Москве
Манежная площадь в Москве

Манежная площадь в Москве

Владимир Песня/РИА «Новости»

В понедельник, 16 декабря, будет сыро и ветрено, с неба будет сыпаться морось, а температура дойдет до +2…+4 °С. До конца года осталось чуть больше двух недель, так что вечер стоит посвятить шопингу — чтобы не толкаться в магазинах вместе с теми, кто покупает подарки в последний день. О том, чтобы Москве хватало торговых центров, Юрий Михайлович Лужков позаботился: «Европейский», «Атриум», «Охотный ряд» — это всего лишь самая очевидная часть списка.

Самым странным навсегда останется «Наутилус» на Лубянке — отправляйтесь туда, лишний раз поразитесь его причудливости, ничего не покупайте, а, двигаясь по Никольской, выйдите к Красной площади.

Сверните направо, и мимо Иверской часовни спуститесь к Манежной площади. Справа от вас — перестроенная гостиница «Москва». Слева — памятник Жукову, который не ругал только ленивый. Но вам нужно вниз по лестнице, в магазины, за перчатками и гелями для душа. Манежная площадь — не для того, чтобы ей любоваться. Если у вас остались силы для прогулки, загляните в пустые фонтаны и, почувствовав себя ребенком, угадывайте героев сказок.

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Вид на московский международный деловой центр «Москва-Сити» Вид на московский международный деловой центр «Москва-Сити»
Вид на московский международный деловой центр «Москва-Сити»

Вид на московский международный деловой центр «Москва-Сити»

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Во вторник, 17 декабря, осадков не будет, а температура дойдет до +1…+3°С. В начале рабочей недели сохраняйте серьезный настрой — и отправляйтесь в деловой центр Москва-Сити. Не забудьте порадоваться, что его не стали строить в центре Москвы, а отнесли на Пресненскую набережную.

Пустынные станции метро «Деловой центр» и «Международная» напомнят вам об ушедших мечтах 2000-х. По изначальной задумке градостроителей, срединную часть между небоскребами должен был занимать парк. Но мы в Москве, а не на Манхэттене.

Торговый центр «Афимол» летающей тарелкой соединил весь Сити и разрушил прозападные стремления. Москва купеческая одолела — подчинитесь и вы консьюмеристскому порыву.

Находясь в толпе, закройте глаза и представьте микрорайон Камушки с унылыми пятиэтажками и плохо освещенными дворами, располагавшийся в этом месте, на левом берегу Москвы-реки. Где этот Китеж-град? Совсем недалеко — в Филях.

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Дом-яйцо на улице Машкова в Москве, 2019 год Дом-яйцо на улице Машкова в Москве, 2019 год
Дом-яйцо на улице Машкова в Москве, 2019 год

Дом-яйцо на улице Машкова в Москве, 2019 год

Мария Девахина/РИА «Новости»

В среду, 18 декабря, заморосит мелкий дождик, а температура будет держаться на отметках 0…+5°С. В такую осеннюю погоду немного погрустите и покружите уютными московскими переулками. В арбатских мы уже были, теперь нас ждут Чистые пруды.

Выйдите из метро, оглянитесь: помните, как все здание станции «Чистые пруды» было обстроено палатками, где продавались пиво, вода, сигареты, компакт-диски, курица-гриль и прокладки? А на углу, в одной из палаток в два этажа вы ели пирожки в «Русском бистро»? Ощутив слабый укол ностальгии по ушедшей молодости, пройдите по бульвару и, дойдя до поворота на Большой Харитоньевский переулок, перейдите дорогу и углубитесь в него.

Идите терпеливо — не ждите подвоха, смотрите по сторонам, подставляйте лицо моросящему дождю, думайте о былом.

Дойдя до улицы Чаплыгина, сворачивайте. Обратите внимание на арку слева, вспомните, как ходили туда в конце 90-х на спектакли студии Табакова. Удивитесь, как все здесь изменилось. Дойдя до поворота на улицу Машкова, сверните и замрите в восхищении: перед вами дом-яйцо архитектора Сергея Ткаченко, который считал, что сделал здание в виде яйца Фаберже.

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Казино «Golden Palace» в Москве на 3-й улице Ямского поля, 2009 год Казино «Golden Palace» в Москве на 3-й улице Ямского поля, 2009 год
Казино «Golden Palace» в Москве на 3-й улице Ямского поля, 2009 год

Казино «Golden Palace» в Москве на 3-й улице Ямского поля, 2009 год

Антон Денисов/РИА «Новости»

В четверг, 19 декабря, станет холоднее: утром +3…0, а ночью -2…-7°С, так что долго на работе не засиживайтесь. Погода станет похожа на зимнюю благодаря снегопаду — он будет недолгим, но из-за ветра обернется слабой метелью.

Пробираясь сквозь метель, доберитесь до ресторана Golden Palace, который до сих пор существует на 3-й улице Ямского Поля. Когда-то это был дом культуры для рабочих завода «Красная звезда», но в конце 90-х его реконструировали — и открыли здесь казино. Оно тоже было дворцом — но для «шальных императриц» 90-х и начала 2000-х: золото, пальмы, слоны.

Ежедневный оборот в Golden Palace составлял не менее $1 млн, но в 2006 году игорный дом закрыло МВД.

Сейчас здесь сохранились экстерьер и внутреннее убранство, можно поесть в ресторане или заказать банкет, но «шальные императрицы» больше не гуляют. Русский Лас-Вегас находился не посреди пустыни Невада, а на Ямском поле.

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Кадр из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» (2004) Кадр из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» (2004)
Кадр из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» (2004)

Кадр из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» (2004)

Гемини фильм

В пятницу, 20 декабря, в Москве похолодает: пойдет снег, температура наконец опустится ниже ноля. Можно было бы еще съездить на Поклонную гору или в парк Царицыно, но вы, наверное, устали. Не пытайтесь объять за неделю всю Москву Лужкова. Расслабьтесь. Достаньте DVD-плейер. Найдите диск с «Ночным дозором» и, слегка стесняясь собственной слабости, удивитесь, как много изменилось с 2004 года.