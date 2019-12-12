Зима без правил: что ждет москвичей

Погода в Москве в ближайшую неделю по-прежнему будет слишком теплой для декабря: как сообщает центр погоды «Фобос», в отдельные дни температура будет превышать средние многолетние значения на 6–7 градусов, отчего будет казаться, что зимы и вовсе не будет. Что ж, такое уже было совсем недавно: не нужно быть старожилом, чтобы припомнить декабрь 2006 года, когда у Кремля зеленели газоны, над столицей гремели грозы, а температура достигала +9°С.

Реклама

На этой неделе Москва попрощалась со своим бывшим мэром, Юрием Михайловичем Лужковым, — он скончался 10 декабря. В этот день москвичи успели вспомнить все хорошее, что он сделал для столицы, и переоценить то, что им когда-то не нравилось. Та эпоха окончательно стала историей: почему бы не посвятить ближайшую неделю погружению в ту «лужковскую» Москву, из которой исчезли ларьки у метро и перетяжки над улицами, зато сохранились жилые здания, торговые центры, театры, парковые ансамбли.

close Храм Христа Спасителя в Москве Храм Христа Спасителя в Москве Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В пятницу, 13 декабря, погода будет располагать к неспешным прогулкам тихими московскими улицами — будет относительно тепло, -1…+1°С, и без осадков. Отправляйтесь на Арбат — и, углубившись в его переулки, двигайтесь в сторону «Кропоткинской». Вам предстоит найти во дворах все произведения скульптора Александра Бурганова: начните с фонтана «Принцесса Турандот» на Арбате, а дальше ищите: обойдите Староконюшенный и Нащокинский переулки и Сивцев Вражек, набредите на Дом Бурганова в Большом Афанасьевском.

Выйдя к «Кропоткинской», примите решение: либо направо — к Остоженке с ее роскошными жилыми комплексами, либо к восстановленному при Лужкове Храму Христа Спасителя. Если выбрали второе, не забудьте бросить взгляд на реку и найти глазами памятник Петру I. Помните, как москвичи его проклинали? А сейчас привыкли и почти полюбили.

close Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве Максим Блинов/РИА «Новости»

В субботу, 14 декабря, погода станет менее приятной — усилится ветер, заморосит некоторое подобие дождя, температура будет около нуля. Гулять по Москве точно не захочется — но все же соберитесь с духом и езжайте в кремль в Измайлово. Этот комплекс деревянных построек, стилизованный под русское зодчество XVI—XVII веков, был создан в 1998–2007 годах — сейчас он уже пообтрепался, перестал выглядеть дешевым муляжом и обрел свой дух веселого китча, по которому мы, кажется, уже скучаем.

Прежде всего выпейте чаю и съешьте сосиску в тесте в кафе, потом обойдите пространство, заполненное мастерскими и галереями непонятного назначения, и двигайте на блошиный рынок. Найдите там сервиз, как у бабушки, воздержитесь от покупки хрустальной пепельницы, поднимитесь на верх и бросьте взгляд на пустырь, где когда-то был Черкизовский рынок.

Спустившись, попадете на ярмарку. Если продавцы матрешек будут говорить вам «Hello!», сделайте вывод — у вас слишком растерянное лицо.

close Дом музыки в Москве Дом музыки в Москве Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В воскресенье, 15 декабря, станет теплее, но на улицу выходить совсем не захочется: ветер, дождь, мокрый снег, температура 0…+2 °С. Мужайтесь: вечером вас ждут культурные мероприятия. Надеемся, вы уже выбрали, куда пойти — либо в Дом музыки, построенный в 2002 году по инициативе Юрия Лужкова, либо в театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина, открывшийся в 1993-м и въехавший в новое здание на Мясницких Воротах в 2005 году.

В Камерном зале Дома музыки вам предстоит послушать романтические сонаты Шумана — для скрипки и фортепиано. В театре «Et Cetera» — посмотреть спектакль «Вне зоны доступа» по пьесе современного драматурга Полины Бабушкиной.

close Манежная площадь в Москве Манежная площадь в Москве Владимир Песня/РИА «Новости»

В понедельник, 16 декабря, будет сыро и ветрено, с неба будет сыпаться морось, а температура дойдет до +2…+4 °С. До конца года осталось чуть больше двух недель, так что вечер стоит посвятить шопингу — чтобы не толкаться в магазинах вместе с теми, кто покупает подарки в последний день. О том, чтобы Москве хватало торговых центров, Юрий Михайлович Лужков позаботился: «Европейский», «Атриум», «Охотный ряд» — это всего лишь самая очевидная часть списка.

Самым странным навсегда останется «Наутилус» на Лубянке — отправляйтесь туда, лишний раз поразитесь его причудливости, ничего не покупайте, а, двигаясь по Никольской, выйдите к Красной площади.

Сверните направо, и мимо Иверской часовни спуститесь к Манежной площади. Справа от вас — перестроенная гостиница «Москва». Слева — памятник Жукову, который не ругал только ленивый. Но вам нужно вниз по лестнице, в магазины, за перчатками и гелями для душа. Манежная площадь — не для того, чтобы ей любоваться. Если у вас остались силы для прогулки, загляните в пустые фонтаны и, почувствовав себя ребенком, угадывайте героев сказок.

close Вид на московский международный деловой центр «Москва-Сити» Вид на московский международный деловой центр «Москва-Сити» Евгений Биятов/РИА «Новости»

Во вторник, 17 декабря, осадков не будет, а температура дойдет до +1…+3°С. В начале рабочей недели сохраняйте серьезный настрой — и отправляйтесь в деловой центр Москва-Сити. Не забудьте порадоваться, что его не стали строить в центре Москвы, а отнесли на Пресненскую набережную.

Пустынные станции метро «Деловой центр» и «Международная» напомнят вам об ушедших мечтах 2000-х. По изначальной задумке градостроителей, срединную часть между небоскребами должен был занимать парк. Но мы в Москве, а не на Манхэттене.

Торговый центр «Афимол» летающей тарелкой соединил весь Сити и разрушил прозападные стремления. Москва купеческая одолела — подчинитесь и вы консьюмеристскому порыву.

Находясь в толпе, закройте глаза и представьте микрорайон Камушки с унылыми пятиэтажками и плохо освещенными дворами, располагавшийся в этом месте, на левом берегу Москвы-реки. Где этот Китеж-град? Совсем недалеко — в Филях.

close Дом-яйцо на улице Машкова в Москве, 2019 год Дом-яйцо на улице Машкова в Москве, 2019 год Мария Девахина/РИА «Новости»

В среду, 18 декабря, заморосит мелкий дождик, а температура будет держаться на отметках 0…+5°С. В такую осеннюю погоду немного погрустите и покружите уютными московскими переулками. В арбатских мы уже были, теперь нас ждут Чистые пруды.

Выйдите из метро, оглянитесь: помните, как все здание станции «Чистые пруды» было обстроено палатками, где продавались пиво, вода, сигареты, компакт-диски, курица-гриль и прокладки? А на углу, в одной из палаток в два этажа вы ели пирожки в «Русском бистро»? Ощутив слабый укол ностальгии по ушедшей молодости, пройдите по бульвару и, дойдя до поворота на Большой Харитоньевский переулок, перейдите дорогу и углубитесь в него.

Идите терпеливо — не ждите подвоха, смотрите по сторонам, подставляйте лицо моросящему дождю, думайте о былом.

Дойдя до улицы Чаплыгина, сворачивайте. Обратите внимание на арку слева, вспомните, как ходили туда в конце 90-х на спектакли студии Табакова. Удивитесь, как все здесь изменилось. Дойдя до поворота на улицу Машкова, сверните и замрите в восхищении: перед вами дом-яйцо архитектора Сергея Ткаченко, который считал, что сделал здание в виде яйца Фаберже.

close Казино «Golden Palace» в Москве на 3-й улице Ямского поля, 2009 год Казино «Golden Palace» в Москве на 3-й улице Ямского поля, 2009 год Антон Денисов/РИА «Новости»

В четверг, 19 декабря, станет холоднее: утром +3…0, а ночью -2…-7°С, так что долго на работе не засиживайтесь. Погода станет похожа на зимнюю благодаря снегопаду — он будет недолгим, но из-за ветра обернется слабой метелью.

Пробираясь сквозь метель, доберитесь до ресторана Golden Palace, который до сих пор существует на 3-й улице Ямского Поля. Когда-то это был дом культуры для рабочих завода «Красная звезда», но в конце 90-х его реконструировали — и открыли здесь казино. Оно тоже было дворцом — но для «шальных императриц» 90-х и начала 2000-х: золото, пальмы, слоны.

Ежедневный оборот в Golden Palace составлял не менее $1 млн, но в 2006 году игорный дом закрыло МВД.

Сейчас здесь сохранились экстерьер и внутреннее убранство, можно поесть в ресторане или заказать банкет, но «шальные императрицы» больше не гуляют. Русский Лас-Вегас находился не посреди пустыни Невада, а на Ямском поле.

close Кадр из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» (2004) Кадр из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» (2004) Гемини фильм

В пятницу, 20 декабря, в Москве похолодает: пойдет снег, температура наконец опустится ниже ноля. Можно было бы еще съездить на Поклонную гору или в парк Царицыно, но вы, наверное, устали. Не пытайтесь объять за неделю всю Москву Лужкова. Расслабьтесь. Достаньте DVD-плейер. Найдите диск с «Ночным дозором» и, слегка стесняясь собственной слабости, удивитесь, как много изменилось с 2004 года.