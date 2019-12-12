«Кровь хлещет, стоять тяжело»: трагическая смерть журналиста

В Москве внезапно скончался журналист Михаил Виноградов. По факту его смерти проводит доследственную проверку Следственный комитет.

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По данным ведомства, ссылающегося на пост погибшего в соцсетях, 9 декабря мужчина вызвал скорую помощь после того, как у него открылось сильное кровотечение.

«Приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного. …сегодня журналист скончался», — сообщили в СК, уточнив, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проверку случившегося инициировали и в Министерстве здравоохранения. «По факту смерти журналиста издания «Вечерняя Москва» территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области во взаимодействии с Главным следственным управлением СК России по г. Москве проводится проверка», — сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

По предварительным данным, опубликованным на сайте Департамента здравоохранения Москвы, за несколько дней до вызова скорой у Виноградова была операция «по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ».

«На момент осмотра хирургом признаков кровотечения не было. В связи с наличием раневого процесса рекомендовано обратиться в больницу и выдано направление на госпитализацию», — сообщили в Депздраве.

По информации ведомства, на следующий день журналист позвонил в поликлинику для получения места в больнице для самостоятельной госпитализации, однако в учреждение не приехал. 11 декабря он снова вызвал скорую помощь, после чего был госпитализирован в связи с нагноением в области раны. В приемном покое его состояние резко ухудшилось — предположительно из-за разрыва бедренной артерии.

«Вечером в этот же день в больнице пациент умер после массивного кровотечения, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия. Точная причина смерти будет установлена только по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов», — заключили в Депздраве.

Ранее об обстоятельствах, предшествовавших смерти, сам Виноградов рассказал на своей странице в Facebook. Как следует из сообщения, он находился дома после того, как выписался из госпиталя, в то время как у него внезапно открылось сильное кровотечение.

«Сижу на кухне, докуриваю вечернюю дозу никотина. Вдруг! Раз! Как плеснет горячим по ляжкам! Я аж на чайник глянул, вдруг кипяток на меня как-то попал. Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус. Грешным делом подумал, что все, допрыгался до разрыва стенки артерии!» — рассказывал журналист.

По словам Виноградова, он позвонил в экстренную службу по номеру 112 — диспетчер долгое время уточняла его жалобы и личные данные пациента. В итоге она так и не передала информацию сотрудникам скорой помощи.

«Пришлось рассказывать по второму кругу. А кровь хлещет, мне уж и стоять тяжело, голова пошла туда-сюда — пришлось сесть. В лужу крови, да...», — писал Виноградов.

Приехавшие по вызову фельдшеры «обрадовали» молодого человека, сообщив, что у него лопнула не артерия, а крупный сосуд. После этого они наложили ему повязку, а также посоветовали приложить к ране охлажденную курицу и уехали. Виноградов остался один в недоумении, из-за чего открылось кровотечение. Он готовился провести ближайшие два дня на больничном. «Тоскливо мне и страшно. Немного», — писал журналист.

Друзья и коллеги Виноградова выражают соболезнования в соцсетях — все они обескуражены его внезапной смертью.

«Веселый, смешной, вечно все знающий. Хороший коллега, отец. Он очень любил своих деток. Последнее время он немного хворал. Даже лежал в больнице. Позавчера жаловался на кровотечение и «скорую», которая халатно отнеслась к своим обязанностям. Он еще шутил, что скоро будет на работе, где по нему соскучились», — написала журналистка Мадина Шавлохова.

«Не стало журналиста Михаил Виноградов. Странно, еще позавчера он шутил над работой «скорой», а сегодня его уже нет. С Михаилом было очень комфортно работать. Он всегда пытался получить хороший материал и брал интересные темы для вопросов. Не скажу, что мы были хорошо знакомы, но мне будет его не хватать», — отмечает Дмитрий Фетисов.

Многие из соболезнующих отдельно отмечают непрофессионализм работников скорой помощи, который мог стать фатальным в судьбе журналиста. «Через 2 дня после лечения (по рекомендации врача «скорой») мороженной курицей Михаил Виноградов умер. Курицей. Умер», — написала Лидия Михайлова.