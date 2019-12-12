«Сложная работа»: задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета

Украинские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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«Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — написал он на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что по делу ведутся активные следственные действия — уже в скором времени суд решит, какую меру пресечения назначить подозреваемым.

«Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — подчеркнул Аваков.

Месяцем ранее в российском МИДе заявили, что в расследовании убийств журналистов на Украине отсутствует прогресс. Об этом говорится в сообщении, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

«До сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других», — написали дипломаты в Facebook.

Кроме того, в ведомстве выразили обеспокоенность из-за ситуации с сотрудниками СМИ на Украине, которых обстреливают на юго-востоке страны. Вместе с тем представители МИДа обратились к международным структурам и правозащитным организациям с призывом проявлять более жесткую реакцию в ответ на любые формы давления на журналистов со стороны Киева.

Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Трагелия произошла в результате взрыва автомобиля. Журналист около 10 лет работал на российском телевидении, в частности, на Первом канале. С 2011 года он жил в Киеве и работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести». Одной из главных причин убийства следствие рассматривает месть за его профессиональную деятельность.

В третью годовщину смерти журналиста президент Украины Владимир Зеленский потребовал от чиновников — генпрокурора, главы МВД, председателей Нацполиции и СБУ – подробный доклад о ходе расследования этого преступления. «Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов», — написал 20 июля 2019 года Зеленский на своей странице в Facebook. После закрытого совещания президент страны, не указывая детали, сказал, что надеется на скорое завершение расследования.

Буквально в тот же день Юрий Луценко, занимавший на тот момент пост главы Генпрокуратуры Украины, заявил, что появились «горячие версии» в деле об убийстве журналиста.

«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», — написал он в Facebook.

Затем в начале августа Луценко рассказал о том, что у следствия есть некоторые данные о возможных участниках убийства Павла Шеремета. По его словам, следователи подозревают ряд людей, причастность которых предстояло еще доказать.

Незадолго до этого заявления Зеленский сообщил о том, что на Украине будет создана специальная команда по защите журналистов. Глава государства отметил, что необходимо наказывать тех, кто причастен к преступлениям против работников СМИ, расследовав случаи нападения. «Надо расследовать и очень жестко наказывать таких людей», — заключил Зеленский, отметив, что расследования об убийстве Шеремета и других журналистов до сих пор продолжаются.

«Расследовались ли они или кто-то не хотел, чтобы они расследовались. Step by step», — добавил глава государства.