Пытали и убили: участь студентки из Челябинска

Четверых жителей Челябинской области подозревают в двойном убийстве – по версии следствия, они жестоко расправились с 23-летней студенткой Олесей Трофимовой и ее товарищем Алексеем Щелкановым еще в 2007 году. Окончательно разобраться в деле следователям удалось только спустя 12 лет, сообщает РИА «Новости».

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Первое заседание по делу состоялось в Челябинском областном суде 11 декабря. На скамье подсудимых оказались Эдуард и Андрей Кургины, Артур Еприкян и Иван Юдакин. Им было предъявлено обвинение в двойном убийстве, совершенном группой лиц, а также похищении человека.

«Согласно показаниям, которые, впрочем, они неоднократно меняли, подсудимые средь бела дня в центре города похитили Алексея и Олесю, после чего вывезли их в лес.

Двумя выстрелами в голову они расправились со Щелкановым. Затем подвесили мою дочь за ноги, долго пытали, сломав ей позвоночник. Потом убили и закопали», — рассказал агентству отец погибшей девушки.

Все четверо обвиняемых попросили рассмотреть дело судом присяжных заседателей. Если вина будет доказана, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным источника агентства, одним из фигурантов дела был экс-сотрудник отдела СК по борьбе с организованной преступностью. Однако он заключил со следствием соглашение и теперь проходит свидетелем. К двойному убийству может быть причастен еще один человек, его личность сейчас устанавливается.

По словам отца девушки, в последний раз он видел дочь 16 июня 2007 года. В тот день она вместе с другом Алексеем Щелкановым уехала из родного города Сатки в Челябинск, чтобы сдать последний экзамен летней сессии в медакадемии. Больше на связь не выходили ни она, ни ее товарищ.

Чтобы разыскать дочь, Трофимов и его супруга отправились в Челябинск, где встретились со знакомыми Щелканова — Артуром Еприкяном и Андреем Кургиным.

«Те сообщили, что несколько дней назад исчез близкий друг Алексея Руслан Котов. По их словам, Котов перегонял угнанные автомобили из России в Казахстан, а у себя дома хранил крупную сумму денег, принадлежащую не только ему», — рассказал Трофимов.

По словам молодых людей, Котов забрал общие деньги и скрылся. Чтобы выйти на его след, они решили пообщаться с Щелкановым, который также имел бизнес по продаже автомобилей и мог быть причастным к происходящему.

«Приятели рассказали, что 17 июня встретили Щелканова вместе с моей дочерью, усадили обоих в автомобиль и отправились ко мне в Сатку. Так сказать, чтобы проверить алиби Алексея. Но по дороге ему и Олесе удалось выпрыгнуть из машины и сбежать. История звучала, мягко говоря, неубедительно», — сообщил отец девушки.

По факту пропажи Трофимовой, Щелканова и Котова были заведены розыскные дела. В ходе расследования были опрошены Еприкян и Кургин, который ранее был судим. Тем не менее вскоре их отпустили за неимением доказательств вины.

При этом следователям удалось найти машину Котова со следами крови и хвойными ветками внутри. «Было очевидно, что его убили, а труп куда-то вывезли. Я считаю, что за этим стоят его подельники, вместе с которыми он занимался автоугонами. Они просто не хотели делиться деньгами с другими участниками схемы, а виновным в краже общака хотели выставить Щелканова. Якобы он убил друга и прихватил все деньги», — рассказал РИА «Новости» адвокат потерпевших Дмитрий Марареску.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено только в 2017 году. Еприкян и Кургина задержали вновь и отправили в СИЗО вместе с еще одним приятелем — Иваном Юдакиным. Все они отрицали причастность к убийству студентки и бизнесмена.

«Юдакин рассказал, что Алексея и Олесю убил Кургин, его сообщники и некое неустановленное лицо. Поняв, что деваться некуда, остальные задержанные принялись валить всю вину на Юдакина — якобы это он расправился с Щелкановым», — сообщил Марареску.

Однако вскоре дело, в котором только начали появляться существенные подробности, внезапно было разделено на два и передано из отдела по расследованию особо важных дел в районный.

«Обвинение в убийстве Щелканова предъявили только Юдакину, а расследование убийства дочери и вовсе приостановили, так как преступление якобы совершило неустановленное лицо. При этом все подозреваемые, конечно, знали этого человека, но боялись назвать его имя», — рассказал Трофимов.

Всех фигурантов, кроме Юдакина, отпустили на свободу. Уголовное дело в отношении молодого человека было передано в суд, однако вскоре его вернули на доследование, так как судья не согласился с доводами сотрудников СК.

После этого отец погибшей решил пойти на крайние меры — он добился встречи с главой областного управления СКР, а затем и с руководителем ведомства Александром Бастрыкиным. После его визита в Москву все подозреваемые вновь оказались за решеткой. Кроме того, к ним присоединился новый фигурант дела старший брат Андрея Кургина Эдуард. Ранее, весной 2019 года, мужчина был осужден на условный срок за серию краж иномарок и подделку документов. По версии следствия, именно он организовал убийства Трофимовой и Щелканова.

Подозреваемые также показали овраг, в котором было найдено тело убитой студентки. Труп Щелканова злоумышленники предположительно сбросили в болото, его останки по-прежнему не обнаружены. Также остается неизвестной судьба Руслана Котова: материалы о его пропаже были приобщены к делу о двойном убийстве.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей СК, все материалы дела были переданы для разбирательства в суд. При этом следователь, разделивший одно уголовное дело на два, был уволен из СКР без права восстановления на службе.