Скандальный Горринг: экс-замглавы «Росгеологии» получил 3,5 года

Бывший первый заместитель директора государственной геологоразведочной компании «Росгеология» Руслан Горринг в среду, 11 декабря, был осужден на 3,5 года лишения свободы и приговорен к штрафу в 400 тыс., рублей за мошенничество в особо крупном размере — на сумму 5 млн рублей.

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Приговор вынес судья расположенного на востоке Москвы 235-ого гарнизонного военного суда Илья Романенков. При принятии решения судья учел признание вины и раскаяние подсудимого, частичное возмещение им ущерба и тот факт, что Горринг имеет на иждивении малолетних детей.

Уголовное дело рассматривалось судом в особом порядке: когда фигурант полностью соглашается с обвинением, а судья выносит приговор без проведения судебного разбирательства, но учитывает факты, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

При этом вынесенный приговор не может превышать двух третей от предусмотренного максимального срока. Такой порядок используется для преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет заключения.

Как установил суд, в 2009 году Горринг носил фамилию Ганижев и являлся доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина. При этом он числился служащим Минобороны РФ.

Тогда же чиновник получил от директора подмосковного ООО «Эко-Транс Видное» Татьяны Яковлевой 19 млн руб. за покровительство в ее бизнесе.

Все деньги частями переводились на счета «фирм-однодневок». Так продолжалось до сентября 2010 года. После того как Яковлева перестала платить, Ганжиев назначил ей встречу и от имени Газейкина потребовал около 5 млн руб.

В феврале 2011 года Ганижев получил деньги, которые должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе он признал вину в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде.

Почти сразу после этого Ганижев сбежал от силовиков и был объявлен в розыск, Газейкин же к тому времени уже сидел в колонии. «Путая следы», Ганижев, а также его родители, сменили фамилию на Горринг.

Однако это не помогло — в марте нынешнего года Горринг был задержан в аэропорту Внуково в ходе операции оперативников столичного Управления ФСБ и сотрудников областного ГУВД. Обвиняемый планировал улететь из Москвы в Сочи

Он купил билеты сразу на три рейса, однако на регистрацию первых двух не явился. Но был задержан при регистрации на третий. В итоге Домодедовский городской суд Московской области постановил арестовать его и поместить в СИЗО.

В ходе того периода времени, когда развивался этот скандал, был уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов. Его полномочия были прекращены досрочно, рассказывала замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, курирующая Росимущество.

Впрочем, для широкой публики Горринг стал известен не в связи с уголовным делом, а из-за похабного поведения в общении с пользователями Сети, после того как январе в Интернете появился фрагмент из стрима Горринга на сервисе Twitch.

На видео экс-чиновник играл в PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательскую онлайн-игру в жанре королевской битвы — и параллельно комментировал происходящее на экране.

Он оскорблял других игроков, в том числе угрожая физической расправой.

Горринг также рассказал про сексуальные отношения со своими сотрудницами, которых он назвал «кошками». На записи также видно, что в комнате с теперь уже бывшим топ-менеджером «Росгеологии» находится девушка.

Ее он представил как бывшую подчиненную и заставил признаться, что она была уволена за то, что купила ему авиабилеты в бизнес-, а не в первый класс. После этого Горринг якобы снова взял ее на работу, чтобы она могла «стучать» на сотрудников.

«А ты, получив ... зарплату, забыла, ..., главную задачу — стучать мне. Ты че ..., я сейчас тебя уволю», — заявил он в ходе стрима.

В конце ролика экс-чиновник в нецензурных выражениях также похвастался тем, что Панов намерен в ближайшее время взять его с собой на встречу с самым богатым человеком России по версии журнала Forbes, одним из основных акционеров компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонидом Михельсоном.

«Я в среду еду с шефом к Михельсону. Знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире», — пояснил Горринг.

На следующий день после публикации скандального видео глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подписал приказ об увольнении Горринга.

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера «Росгеологии» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала Руслана Горринга и провести в «Росгеологии» проверку финансово-хозяйственной деятельности.

Гендиректору «Росгеологии» Роману Панову объявлен выговор», — заявили в пресс-службе ведомства.

Позднее снятый с поста чиновник прокомментировал скандальный стрим с его участием. Горринг заявил, что на видео запечатлено его личное общение с друзьями в свободное время. «Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли», — пояснил он.

Руслан Ганижев родился в 1978 году в Чечено-Ингушской АССР. В 1995 году он окончил Московское суворовское военное училище, а в 2000 году — Военный университет Министерства обороны РФ.

Согласно информации СМИ, в 1995 — 2011 годах Ганижев проходил службу в Вооруженных Силах РФ, в первом узле связи Генерального штаба Минобороны. По ходу службы был переводчиком, офицером по общественно-государственной подготовке и информированию, офицером по социально-правовой работе.