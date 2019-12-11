Тело без головы: загадочная смерть московского фотографа

В Щелковском районе Подмосковья жительница Москвы после нескольких дней поисков нашла обезглавленный труп своего мужа. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

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По данным издания, в ночь на 30 ноября 36-летний Николай Чудаков поехал из Москвы в деревню Никифорово Московской области, чтобы пофотографировать животных на недавно купленный тепловизор. Вместе с ним отправился его товарищ. По приезде Николай углубился в лес вместе с прибором, оставив автомобиль на обочине, а приятель, будучи нетрезвым, пошел смотреть дом в деревне, который планировал приобрести.

Когда утром следующего дня Николай Чудаков не вышел на связь, его супруга обратилась за помощью в правоохранительные органы. Однако и сама решила с вместе с родственниками прочесать лес рядом с остановкой, где был найден автомобиль мужа.

Через двое суток после начала поисков, 10 декабря, родные мужчины, обследуя тропинки, нашли рядом с опушкой обезглавленное тело Николая — оно лежало на животе и было прикрыто курткой. Рядом находилась отрезанная голова.

Николай и Юлия прожили вместе 16 лет — вместе они воспитывали двоих детей. Мужчина до последнего времени работал на нефтяном промысле вахтовым методом в должности помощника бурильщика, тепловизор стоимостью 160 тыс. рублей он купил на премию. У Юлии — собственная фирма по продаже мебели: как отмечает «МК», семья была в хорошем материальном положении.

Поначалу у правоохранителей возникли вопросы к жене убитого, однако вскоре все подозрения были сняты. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следователями-криминалистами с применением специальной техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказала «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее, в мае 2019 года, стало известно о жестокой расправе жителя Подмосковья над собственной матерью — она отказалась дать ему денег. Предполагаемый злоумышленник убил женщину, а чтобы ее не опознали, отрубил голову и руки. Как стало известно «МК», обезглавленный труп с отсеченными кистями 16 мая обнаружил случайный прохожий в кустах в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района.

Правоохранителям удалось выяснить личность погибшей — это была 59-летняя Наталья Судакова, уроженка города Гай Оренбургской области, к тому времени уже месяц находившаяся в федеральном розыске как без вести пропавшая. Следователи по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего сына женщины.

В ходе допросов он рассказал, что приехал с детьми и матерью в столичный регион несколько лет назад. С супругой мужчина был в ссоре — она проживала в Смоленской области. Семья поселилась в съемной квартире, которую оплачивала мать предполагаемого злоумышленника. Однако в доме происходили постоянные ссоры из-за денег. В итоге пенсионерка нашла себе работу в Мытищах, где фирма предоставила комнату в общежитии.

11 марта 2019 года она поехала навестить внуков. Там между ней с сыном произошел конфликт, после они помирилась, но мужчина решил отомстить.

Он приготовил веревку и предложил отвезти женщину на личном автомобиле домой в Мытищи. Не доезжая до места назначения, он притворился, что машина сломалась, затем достал из багажника веревку, подсел к матери на заднее сиденье и накинул петлю на шею.

Когда мать перестала дышать, мужчина накинул ей капюшон на голову, чтобы в дороге она выглядела как живая и не вызвала подозрений. По пути мужчина стал искать место, где можно избавиться от трупа. Он пару часов колесил по городу, после чего поехал в Сергиево-Посадский район и спрятал тело женщины в кустах.

На следующий день он вернулся к месту тайника и припасенным заранее топором отрубил женщине голову и руки. Затем отправился в комнату общежития убитой, забрал все ценные вещи и деньги — продав ценности, он купил новую мебель в съемное жилье. Спустя некоторое время тревогу забила комендант, она написала заявление в полицию, после чего Наталью Судакову объявили в розыск.

По факту произошедшего Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».