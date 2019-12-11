Пуля в сердце: кому перешел дорогу сотрудник самарского ФСИН

В Самаре в гаражном массиве недалеко от улицы Советской Армии нашли тело мужчины. По данным региональных СМИ, оно принадлежит 30-летнему сотруднику управления Федеральной службы исполнения наказаний. Мужчина пропал 14 ноября 2019 года после ссоры с сожительницей, пишет газета «КП-Самара».

Реклама

«Он не вышел на работу 15 ноября. Мы провели оперативно-разыскные мероприятия и нашли его без признаков жизни», — отметили в пресс-службе УФСИН.

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По факту случившегося проводится доследственные проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и причина смерти мужчины», — сообщили в свою очередь в Следственном комитете.

Как пишет портал «ПроГород», причиной смерти стало огнестрельное ранение в область сердца. Отмечается, что рядом с трупом лежал пистолет без маркировки.

Правоохранители выясняют, связано ли убийство с профессиональной деятельностью сотрудника ФСИН или же оно было совершено на бытовой почве. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем в Санкт-Петербурге следователи проводят проверку в связи с обнаружением трупа в одном из гаражей Петродворцового района. По данным Следкома, 10 декабря там нашли тело 45-летнего жителя Петергофа с простреленной головой.

«Известно, что это помещение (гараж — «Газета.Ru») он снимал в аренду у 77-летнего местного жителя», — писал «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СМИ отмечали, что из гаража криминалисты изъяли охотничье ружье Иж-27, а также патрон с гильзой. Мужчина пропал 4 декабря — в тот день он ушел из дома и не вернулся. Вскоре его объявили в розыск как пропавшего без вести. Он жил в Петергофе на улице Чебышевской и нигде не работал.

Между тем 6 декабря 2019 года в дежурную часть полиции Новгородской области сообщили об исчезновении 45-летнего жителя города Валдая. По словам заявительницы, ее муж уехал на машине накануне утром — с тех пор она его больше не видела.

По данным СК, автомобиль пропавшего вскоре нашли в деревне Зимогорье, расположенной недалеко от города. Учитывая следы крови в салоне, правоохранители установили, что мужчина был убит. По подозрению в преступлении был задержан его 40-летний знакомый.

Он признался, что выстрелил в приятеля из ружья в ходе застолья. От полученных травм тот скончался на месте, передавал региональный портал 53.ru.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца вывез тело жертвы в лесной массив Валдайского района, а орудие преступления выбросил в близлежащий водоем.

Следственный комитет по Новгородской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого арестовали — расследование дела продолжается.

Между тем в мае 2018 года в одном из гаражей в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа нашли тело мэра Излучинска Алексея Кудрика. Рядом с ним лежала предсмертная записка. В ней он обвинил в своей смерти главу Нижневартовского района Бориса Саломатина. Тем временем местные СМИ сообщали, что Саломатин якобы незаконно присваивал себе премии и зарплаты, однако уголовных дел на него не заводили.

Издание URA.RU со ссылкой на источник в СКР по ХМАО сообщало, что по факту гибели мэра Кудрика следователи возбудили уголовное дело «О доведении до самоубийства». Тем не менее вскоре его пришлось закрыть за отсутствием доказательств, подтверждающих версию о суициде.