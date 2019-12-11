«Не осознавал опасность»: чем обернулось нападение на Памфилову

Правоохранители спустя четыре месяца завершили расследование уголовного дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Обвиняемого в разбое 36-летнего Ахада Карабалаева признали невменяемым. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Он страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»,

— пояснила она. В ведомстве добавили, что дело уже передано в Генпрокуратуру с рекомендацией направить обвиняемого на принудительное лечение.

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По версии следствия, в ночь на 6 сентября около 01.30 Карабалаев проник в дом главы ЦИК, расположенный в поселке Истра Московской области, после чего напал на Памфилову с электрошокером.

«Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль — это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», — так чиновница описывала тревожную ночь в эфире телеканала «Россия 24».

После нападения врачи диагностировали у главы Центризбиркома повреждение пальца руки, а также ожог в области живота — злоумышленник около 15 раз ударил ее электрошокером. Тем не менее Панфилова отмечала, что устройство не работало, а лишь искрилось — отсюда такие травмы.

«Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу, поскольку мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть», — уточняла глава ЦИК.

Чиновница подчеркнула, что злоумышленник не успел ничего украсть. Чтобы отбиться от него, Памфилова схватила стул и несколько раз ударила им нападавшего. После этого он сбежал — глава ЦИК вызвала сотрудников правоохранительных органов.

По факту происшествия Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о разбое — его расследование контролировало главное управление МВД РФ, а также центральный аппарат СК РФ.

«Я живу очень скромно, спокойно, как все нормальные люди живут. Может, я предполагала, что попаду в такую ситуацию, но хочу надеяться, что это просто случайность: вдруг он перепутал дома и не знал, к кому идет.

Но, может, кто-то и попугать меня хотел или украсть что-то, хотя ценностей у меня особо нет», — отмечала глава ЦИК.

Уже на следующий день в Подмосковье правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 36-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Как писал Telegram-канал «112», 36-летний мужчина несколько лет назад приехал в Россию из Казахстана на заработки. Однако впоследствии он потерял работу и отправился на поиски жилья и средств для проживания.

Карабалаев признал вину в нападении. Он пояснил, что выбрал дом Памфиловой случайным образом — тот якобы находился недалеко от его ночлега. Уроженец Казахстана планировал украсть деньги и ценности чиновницы.

Сразу после случившегося глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, а также представители Госдумы предложили предоставить Элле Памфиловой госохрану. «Безусловно, безопасность руководителя такого уровня, отвечающего за выборные процессы по всей России, должна быть обеспечена. Если Элла Александровна и ее коллеги из ЦИК сочтут это целесообразным, мы готовы совместно этот вопрос проработать, потому что он потребует внесения изменений в законодательство», — отмечал депутат Александр Хинштейн.

Однако тогда председатель ЦИК заявила, что госохрана ей не нужна — она пояснила, что никогда не пользовалась такими услугами, и, даже несмотря на случившееся, не собирается начинать.