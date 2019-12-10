«Запретов нет»: кто ответит за брошенных в больницах детей

«Нет материнского чувства»

Бороться с родителями, бросающими своих детей в больницах, на законодательном уровне абсолютно бесполезно, считает председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Свою позицию она обозначила в разговоре с «Газетой.Ru».

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«Разрешений оставлять ребенка в больнице, когда для этого нет никаких оснований, в законодательстве РФ нет, однако и запретов нет. Они ничего и не дадут — можно даже уголовное наказание за это ввести, но ничего не изменится, если у женщины изначально в голове нет материнского чувства. Кроме того, ей еще и за смягчающее обстоятельство могут счесть то, что она оставила ребенка именно в больнице, а не где-то на улице», — объяснила Плетнева.

По словам депутата, ситуации, когда родители хотят избавиться от ребенка, как ни странно, происходят не только в бедных, но и состоятельных семьях. «В первых даже с несколькими детьми уживаются дружно, они действуют сплоченно, чтобы выжить. А богатым мамам в большинстве случаев нет дела до детей, они сами за собой следят, им только это и нужно», — заключила она.

Ранее стало известно о пятилетней девочке, всю жизнь прожившей в медицинском центре «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве. По данным портала «Медуза», ребенок родился в 2014 году — изначально его вес составлял чуть более килограмма. Девочка появилась на свет значительно раньше срока. Вскоре ее состояние пришло в норму — ребенка вместе с матерью Татьяной Максимовой отпустили домой. Однако прожить в семье она смогла недолго — спустя неделю родительница вернула ее в медцентр, заявив, что у девочки случилась внезапная остановка дыхания.

Маленькая пациентка была помещена в платную палату отделения патологии новорожденных.

Вместо матери с ней осталась няня, так как женщине нужно было заниматься воспитанием других детей — их в семье еще трое. Родственникам родители заявили, что дочь неизлечимо больна.

В результате между родителями и клиникой был заключен договор — согласно его условиям, они каждый месяц платили за проживание, питание и медицинское сопровождение ребенка около миллиона рублей. Няням зарплата выплачивалась отдельно. По словам одной из них, мама приходила проведать девочку раз в месяц, а с 2017 года и вовсе перестала появляться в стенах клиники.

С марта 2019 года медцентр расторг договор с семьей девочки и перестал взимать оплату за ее проживание. Ранее врачи также обращались к органам опеки: они сообщали, что пациентка может быть выписана, однако родители отказываются ее забирать якобы из опасений за здоровье дочери.

Тем не менее оснований для того, чтобы изъять ребенка у семьи, органы соцзащиты тогда не нашли. Ребенка так никто и не забрал.

«Семья вроде есть, но ее вроде нет»

Разобраться в судьбе девочки попыталась глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, которая узнала о ситуации от родственников ребенка. Именно она обратилась в Черемушкинскую межрайонную прокуратуру и управление СК по Юго-Западному округу Москвы в марте 2019 года. Однако уголовное дело тогда так и не было возбуждено.

«В Семейном кодексе есть такая формулировка — лишение родительских прав за то, что родитель отказался забирать ребенка из медучреждения. Однако привлечь семью девочки к ответственности возможно только теперь, когда они не увозят ребенка из клиники даже после решения суда», — рассказала Альшанская «Газете.Ru».

По ее словам, законодательство в сфере медицины даже не регулирует подобные ситуации, когда ребенок, не нуждающийся в стационарном лечении, остается в больнице.

«Никто не предполагает, что кто-то будет использовать медучреждение как гостиницу», — подчеркнула Альшанская.

Как отметила руководитель благотворительного фонда, она знает похожие истории, когда родители оставляли своих детей в детских домах по личному заявлению на временной основе. Чаще всего такое решение они принимают из-за действительно сложных жизненных ситуаций, после чего разбираются со своими проблемами и вновь забирают ребенка в семью.

«Это тоже своего рода история подвешенности, когда семья вроде есть, но ее вроде нет. Однако там дети имеют хотя бы возможность общаться со сверстниками, находиться вне учреждения — нет ситуации тотальной изоляции и есть надежда, что ребенка либо можно будет вернуть родителям, либо уже строить ему новую семью», — рассуждает Альшанская.

В больнице, где оставляют ребенка, нарушаются его гражданские права, заявил «Газете.Ru» президент Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский.

«Там нет общения с другими детьми, с семьей. Фактически родители платят за принудительную госпитализацию или же изоляцию дочери от себя. Однако у нее тоже есть права, и права родителей не выше ее прав. При желании можно найти целый букет статей, по которым их можно привлечь к серьезной уголовной ответственности», — пояснил правозащитник.

Он указал, что родители в обязательном порядке должны предстать перед судом по лишению родительских прав: «Таких способов воспитания мы до сих пор не знали. На их примере нужно показать, что это категорически неприемлемо».

С отрицательной стороны себя показала и клиника, которая замалчивала ситуацию на протяжении пяти лет вместо того, чтобы начать процедуру лишения родителей их прав на ребенка, считает Саверский:

«В случае, если родители не забирают ребенка из медучреждения, то они автоматом отказываются от родительских прав. Однако эта процедура почему-то изначально не была запущена. Почему — смотрите на цифру в чеках. Другого объяснения просто нет. Не думаю, что клиника позволила бы себе не протяжении пяти лет содержать ребенка бесплатно».

Бросили во дворе или отказались кормить

История с пятилетней москвичкой — далеко не единственная в стране. Однако если клиника «Мать и дитя» полностью оплачивалась родителями, то в основном россияне просто бросают детей на произвол судьбы без денег.

На сайте благотворительного фонда «Дорога жизни» приводятся истории детей, которые сейчас живут в столичном стационаре ДГКБ им. Г.Н.Сперанского. Все они попали в больницу в 2019 году и сейчас восстанавливаются под присмотром врачей. Одну из девочек привезли с сильным истощением и обезвоживанием в марте.

По данным фонда, в семье ее родителей-мигрантов живут еще девять детей, поэтому финансов на их содержание им просто не хватает. В результате вместо того, чтобы обратиться за помощью, они просто решили перестать кормить ребенка.

Еще одну девочку нашли во дворе поликлиники в мае — 21-летняя мать привела ее в медучреждение и попросту оставила. Приходящие пациенты видели эту картину и думали, что девушка сейчас вернется. Однако этого не произошло — позже нерадивую мать задержали полицейские.

Не вернулись родители и за двухмесячным сыном, которого они бросили в мусоропроводе рядом с больницей в августе текущего года. Его нашли прохожие, которые услышали доносившийся оттуда плач. У ребенка зафиксировали истощение и переохлаждение. Сейчас его состояние уже пришло в норму, однако он продолжает оставаться под наблюдением врачей, пока не решится его дальнейшая судьба.

Во всех этих историях предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов и социальных служб. Все это время, а разбирательство может затянуться на годы, они будут оставаться в медучреждении. «Сколько пробудут наши малыши в больнице – пока не ясно», — сообщили в «Дороге жизни».