«Избавьте от Сатаны»: почему москвич зарезал сестру

Правоохранители задержали 18-летнего жителя Новой Москвы по подозрению в убийстве 21-летней сестры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

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По данным ведомства, трагедия произошла в Новой Москве вечером 9 декабря 2019 года в подъезде жилого дома, расположенного на улице Самуила Маршака. Там жильцы нашли обнаженное тело 21-летней девушки со множественными ножевыми ранениями — она скончалась до прибытия медиков.

По предварительной информации СМИ, сначала жильцы дома обратили внимание на сработавшую на шестом этаже пожарную сигнализацию. Позднее в застывшем на том же этаже лифте был обнаружен вырванный щиток, а в коридоре квартиры напротив — следы крови. Соседи утверждают, что слышали женский голос, зовущий на помощь, передает «Пятый канал».

Очевидцы рассказали, что до прибытия правоохранителей предполагаемый убийца успел раздеться, нарисовать кровью жертвы какие-то символы, а также нанести ее себе на голову и прочесть молитву. Молодой человек не прекращал молиться даже после задержания. Свидетели утверждают, что он просил «избавить его от Сатаны».

В итоге 18-летнего москвича задержали — в ходе обысков в его квартире нашли курительные смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Еще одна жестокая расправа ранее произошла в Башкирии. Там 23 июня 2019 года 47-летний житель деревни Ибрагимово зарезал трех человек: 55-летнюю сестру и двух соседей 78 и 76 лет, сообщали в СК.

После этого предполагаемый злоумышленник решил прогуляться по деревне в окровавленной одежде — при себе у него был нож и лопата. Двое жителей деревни попытались его остановить — одного из них мужчина серьезно ранил ножом. Раненого госпитализировали. Его приятель отделался незначительными травмами и отказался ехать в больницу.

Приехавшие на место происшествия правоохранители попросили нападавшего бросить нож, однако тот проигнорировал требование и бросился с оружием в их сторону. Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, но мужчина не остановился — тогда правоохранитель выстрелил в ногу подозреваемому. 47-летний мужчина впоследствии скончался от кровопотери.

В результате башкирский СК посмертно завел на него уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Telegram-канал «112» сообщал, что подозреваемый, которого звали Филарет Д., состоял на учете в психоневрологическом диспансере — там ему ранее диагностировали шизофрению.

Между тем в конце ноября 2019 года в Ростове-на-Дону осудили военнослужащего Виктора Бондаренко, который жестоко расправился с женой и сыном. По данным регионального Следкома, трагедия произошла 11 января 2019 года. В тот день злоумышленник был в Краснодаре и в состоянии алкогольного и наркотического опьянения убил жену и маленького сына. Также он пытался расправиться с еще несколькими людьми.

Незадолго до нападения между ним и супругой произошел конфликт на почве ревности. В итоге Бондаренко несколько раз ударил ее по голове молотком, а затем забил молотком и своего ребенка, который оказался свидетелем расправы над матерью — обе жертвы погибли на месте происшествия. Мать ростовчанина неожиданно вернулась домой — тот набросился на нее, однако женщине удалось выбежать из квартиры.

По данным Следственного комитета по Южному военному округу, после преступления Бондаренко пытался покончить с собой. Уже в больнице он написал явку с повинной и дал признательные показания. В ходе расследования его признали вменяемым. За убийства он получил 21 год колонии строгого режима.