Расстрелял шестерых: бойня в чешской больнице

В Чехии неизвестный открыл стрельбу в университетской больнице в городе Острава на востоке страны. В результате погибли не менее шести человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

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Ранее полицейское управление страны сообщало о четырех погибших и двух тяжелораненых. Уже тогда директор больницы Йиржи Гаврлант предупредил, что число жертв может возрасти. По его словам, стрельба произошла в районе 07.00 по местному времени (09.00 мск) в травматологической поликлинике. Россиян среди погибших нет, отметил Гаврлант.

Посольство РФ в Чехии также сообщило, что в ходе проверки пока не получило информацию о пострадавших или погибших россиянах.

Территория вокруг больницы оцеплена, персонал и пациенты эвакуированы, однако некоторые из больных остались в операционной, указал представитель медучреждения. Кроме того, правоохранители провели эвакуацию университета, который находится рядом.

Спецназ и полиция пустились на поиски стрелка. По предварительным данным, нападавший был в красной куртке, его рост составляет около 180 см. Полиция опубликовала фото предполагаемого преступника — камеры видеонаблюдения зафиксировали белого мужчину средних лет.

Однако вскоре полиция Чехии сообщила, что злоумышленник покончил с собой. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что мужчина мог устроить стрельбу из мести — по предварительной информации, в больнице при родах умер его ребенок.

Месяцем ранее, 9 октября, неизвестный открыл стрельбу по прохожим перед зданием синагоги в саксонском городе Галле в Германии. Жертвами стрелка стали женщина и мужчина, которые находились рядом. Еще двое человек получили ранения.

Преступник попытались проникнуть в синагогу, где собралось около 80 верующих по случаю важнейшего в иудаизме дня — Йом-Кипур. Председатель еврейской общины Макс Привороцкий рассказал журналистам, что видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. К счастью, дверь синагоги была заперта и злоумышленник не смог войти внутрь.

Нападавший смог скрыться. Немецкая полиция усилила контроль на чешско-немецкой и немецко-польской границе, а также в аэропортах и на вокзалах вблизи Галле. Кроме того, полиция Чехии усилила контроль рядом с еврейскими объектами, в пражском аэропорту Вацлава Гавела и на границе с Саксонией. Об этом сообщила пресс-секретарь президиума Полиции ЧР Гана Рубашова. Подозреваемый был задержан после того, как попал в ДТП во время бегства.

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт назвала стрельбу в Галле «правоэкстремистской террористической атакой», которую совершил преступник-одиночка. По ее словам, стрелок руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами. Власти ФРГ расследуют происшествие как теракт.

10 августа в коммуне Берум близ Осло в Норвегии произошла стрельба в мечети. Стрелок — норвежец Филип Мансхаус — был оперативно задержан. В результате атаки один человек получил ранения.

По данным телекомпании NRK, в мечети было найдено несколько единиц оружия. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта.

Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного. Эксперты установили, что девушку убили. Подозреваемый в террористической деятельности и убийстве сестры Мансхаус признался, что, устроив стрельбу в мечети, хотел напугать мусульман, которые живут Норвегии. Что касается убийства сводной сестры, то, по одной из версий следствия, девушка узнала о намерениях брата и попыталась помешать ему. О сестре задержанного известно, что она была удочерена в Китае в возрасте двух лет.

18 марта 37-летний уроженец Турции Гекмен Таныш открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехте в Нидерландах. В результате инцидента три человека погибли и пять пострадали, однако позднее в больнице скончался 74-летний мужчина. Подозреваемому предъявили обвинения в убийстве четырех человек с целью совершения террористического акта.

Портал Dutch News со ссылкой на заявление прокуратуры сообщал, что подозреваемый пытался скрыться на автомобиле, однако ему это не удалось. При обыске машины правоохранители обнаружили записку, которая позволила им предположить, что инцидент был спланированным террористическим актом. Задержанный вскоре признал свою вину и заявил, что действовал в одиночку. В прокуратуре отметили, что Таныш придерживался «радикализованной идеологии».