38 погибших: военный самолет разбился по пути в Антарктиду

Чилийские власти заявили о крушении пропавшего с радаров самолета C-130 Hercules. На борту судна ВВС страны находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. В настоящее время ведутся поиски самолета и потенциальных выживших.

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Воздушное судно совершало рейс из города Пунта-Аренас с базы «Чабунко» на юге страны на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат, находящуюся на Южных Шетландских островах. Hercules C130 должен был доставить на антарктическую станцию оборудование и персонал, который должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

Самолет вылетел 9 декабря в 16:55 (22:55 мск) и перестал подавать сигналы спустя шесть часов, около 23:00 (5:00 мск). При этом диспетчеры потеряли связь с самолетом уже через час и 20 минут после взлета.

По прошествии семи часов после исчезновения с радаров он был признан потерпевшим крушение.

«В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших», — сообщается в публикации ВВС страны на странице в Twitter.

Генерал ВВС Чили Эдуардо Москейра заявил журналистам, что самолет мог сесть на воду. У лайнера должно было хватить топлива, чтобы находиться в воздухе до 00:40 10 декабря (06:40 мск). Для того, чтобы пришвартоваться, у Hercules C130 есть два плота, отметил генерал в беседе с порталом Emol.

Поиски самолета ведутся в радиусе почти 100 км от точки, где он вышел на связь в последний раз. В поисковой операции в зоне предполагаемого крушения участвуют самолеты Чили, кроме того, помощь готов оказать Уругвай. В распоряжении ВВС также есть четыре чилийских корабля, один из них находится в нужной зоне поисков.

«В данный момент у нас в небе три самолета... Будут направлены еще два F16... С нами связался Уругвай и заявил, что предоставит нам все возможности воздушной поддержки, которую мы рассчитываем получить», — сказал утром 10 декабря генерал Эдуардо Москейру.

Власти также устанавливают контакты с семьями людей, которые находились на борту, чтобы известить их о трагедии. После новостей о крушении самолета президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что вместе с министром внутренних дел и общественной безопасности страны Гонзало Блумелом отправляется в коммуну Серрильос, откуда они будут следить за поисковой операцией и работой спасателей.

Антарктическая станция Артуро Прат, расположенная на Южных Шетландских островах, с 2006 года является летней базой для метеорологических исследований. Ранее, с 1947 по 2006 года, она функционировала как база чилийского военно-морского флота.

В ноябре более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гома на востоке Демократической Республике Конго (ДРК).

Двухмоторный самолет Dornier, принадлежащий частной компании Busy Bee, рухнул во время взлета на жилой квартал Гомы. На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа.

Как заявил официальный представитель аэропорта, все они погибли. В первые часы поисков были обнаружены шесть тел. Кроме того, выяснилось, что в результате авиакатастрофы пострадали и жители района. В частности, погибла женщина с детьми, они находились в разрушенном доме, на который упал самолет.

11 октября военный транспортный самолет Ан-72, взлетевший из того же аэропорта в Гоме, потерпел крушение в провинции Маниема. Лайнер должен был обеспечивать перевозку президента страны Феликса Чисекеди. Воздушное судно вылетело утром, чтобы совершить рейс в столицу Киншасу, однако уже спустя час связь с бортом была потеряна. Позже стало известно, что борт потерпел крушение.

Тогда погибли все восемь человек на борту, в том числе четверо членов экипажа и четверо пассажиров, военных и гражданских. СМИ сообщили, что среди жертв были двое россиян. Позже пресс-атташе посольства РФ в республике Наталья Кононова подтвердила эту информацию. По ее словам, погибшие соотечественники — 61-летний Владимир Садовничий и 64-летний Виталий Шумков — были пилотами самолета.