«Никто и не заметил»: мальчик с ДЦП умер рядом с телом матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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По данным местного портала Udm-Info, женщина, в одиночку воспитывавшая сына-инвалида, скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Ее сын, который помимо церебрального паралича также страдал эпилепсией и не мог говорить, на протяжении недели шумом пытался привлечь внимание соседей, но никто не обращал внимания на звуки, доносившиеся из квартиры.

Измученный голодом и жаждой ребенок решил попить воды и открыл кран на кухне. Закрыть его ему не удалось — мальчик упал с инвалидной коляски и больше не смог подняться, а вода постепенно начала затапливать помещение.

«Их квартира находилась на первом этаже, поэтому никто и не заметил, как вода топила подвал. По предварительной версии, смерть ребенка наступила от переохлаждения», — рассказал источник издания.

Первыми в полицию заявили педагоги — они пришли на очередное занятие с мальчиком, однако дверь никто не открыл. Спустя неделю мать и ребенок не объявились, и преподаватели вызвали полицию.

Сейчас проверку по факту смерти мальчика и его матери проводят следственные органы. Об этом сообщили РИА «Новости» в администрации города Можга.

«Информацию о трагедии подтверждаем, сейчас на месте происшествия работают следователи СКР по Удмуртии, проводится проверка. На месте, кроме этого, работают и специалисты администрации», — заявили в мэрии.

Свою проверку запустили и в прокуратуре Можгинского района, сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки будут выяснены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики», — говорится в сообщении.

Разобраться в обстоятельствах гибели 13-летнего мальчика и его матери распорядился глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и кабмина региона.

В конце ноября 2019 года Следственный комитет по городу Иркутску начал проверку в отношении действий медсестры детского дома, которая издевалась над ребенком-инвалидом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следственные действия ведутся. Будет допрошен персонал больницы, в которой они лежали, а также врачи, медсестры и пациенты, находившиеся в тот момент в одной палате с подозреваемой и ребенком», — уточнили в ведомстве.

Дело по статье 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» было возбуждено после появления в сети видео, на котором медсестра грубо обращается с ребенком-инвалидом — резко бросает его на кровать и хватает за шею.

На кадрах видно, что мальчик не может двигаться и говорить, из-за чего издает глухие звуки. «Я тебя сейчас свяжу», — угрожала медсестра.

Сразу после публикации ролика руководство больницы запустило служебную проверку. Кроме того, специальная комиссия должна будет установить обстоятельства происшествия, сообщил региональный минздрав на своей странице в Facebook.

При этом, как заявил заведующий неврологическим отделением Сергей Пак, сами сотрудники медучреждения не видят в действиях сотрудницы ничего вопиющего. «На видео лично я не заметил особой грубости в действиях ухаживающей. Возможно, эта резкость в движениях зависит от типа ее характера. Ребенок чист, ухожен, никаких следов насилия мы не обнаружили. Было ли жестокое обращение с ребенком – разберется Следком», — заявил врач.

В ходе предварительного расследования было установлено, что инцидент произошел в восьмой палате отделения психоневрологии. Ребенок был планово госпитализирован туда 22 ноября из Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. С мальчиком приехала медсестра, сотрудница того же учреждения.

«Как и положено, у сопровождающей имеется доверенность от исполняющего обязанности директора дома-интерната на сопровождение и уход за ребенком, в доверенности также прописана ответственность за жизнь и здоровье ребенка», — сообщили в ведомстве.