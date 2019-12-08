Миллиардные взятки: Бастрыкин подытожил 2019 год

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подвел итоги года. По его словам, 2019-м возмещение ущерба, нанесенного коррупционерами, составило 2 млрд 47 млн рублей — об этом он сообщил »Российской газете».

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Кроме того, был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 12,9 млрд рублей. Всего за девять месяцев 2019 года следователи направили в суды более 6,4 тыс. уголовных дел об 11,6 тыс. коррупционных преступлениях. В период с 2011 года в суд было передано 80 тыс. материалов, отмечает Бастрыкин.

Среди дел нынешнего года 53 были возбуждены против организованных групп, совершающих коррупционные преступления — в них состояли 135 человек. Трижды уголовное преследование велось в отношении сообществ по обвинению 22 лиц.

В итоге перед судом предстали около 7 тыс. обвиняемых — в том числе более 3,9 тыс. должностных лиц, 752 сотрудников органов внутренних дел, 476 представителей местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН и 84 специалиста ФССП.

«В этом году мы довели до суда дело бывшего заместителя председателя правительства Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции. За коррупцию осуждены бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Бывшие чиновники Республики Дагестан», — отчитался Бастрыкин «Российской газете».

Он добавил, что наибольшее число преступлений приходится на дачу или получение взяток — около 20% от всех дел. Еще 15% — это уголовные дела о мошенничестве, присвоении или растратах.

Одна из самых крупных взяток в 2019 году была получена заместителем мэра Якутска Василием Гоголевым.

По версии регионального СК, чиновнику передал взятку один из местных девелоперов — он хотел получить разрешение на увеличение числа этажей с 13 до 16 при строительстве многоэтажного дома в городе. За эту услугу Гоголев взял имущественные права на недвижимость в строящемся здании на 1491 кв. м стоимостью 114 млн рублей.

7 июня 2019 году заместителя мэра задержали — суд несколько раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО. В последний раз Гоголева оставили в следственном изоляторе 31 октября до 5 февраля 2020 года.

Еще одна крупная взятка была ранее получена начальником банковского отдела Управления «К» ФСБ России Кириллом Черкалиным. 25 апреля 2019 года его задержало Управление собственной безопасности ФСБ — тот же день он был арестован гарнизонным военным судом.

Главе отделения ФСБ было предъявлено обвинения в том, что в период с 2013 до 2015 года он получал по частям взятку через посредника в размере 52 млн рублей. По предварительным данным, коррупционное преступление было связано с рядом дел о махинациях в коммерческих банках — расследованием этих инцидентов занимались именно Черкалин и его подчиненные, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После ареста силовика оперативники ФСБ провели обыск по местам жительства начальника управления «К» и изъяли наличные деньги, а именно 12 млрд рублей, «коллекции часов и драгоценности».

8 ноября Головинский суд изъял в доход государства имущество Черкалина и его родственников — в частности, правоохранители забрали коллекцию дорогих часов и 13 сумок известных зарубежных брендов.

Одним из самых резонансных случаев коррупции стали выявленные на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» хищения в размере 1,6 млрд рублей, которые были выделены в 2018 году на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом говорилось в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации 9 апреля 2019 года.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что работа в отношении «Роскосмоса» ведется уже более пяти лет. «И конца и края не видно. Там миллиарды воруются, миллиарды», — заявил генерал юстиции, передавало РИА «Новости».

Последней новостью о хищениях в «Роскосмосе» стали результаты аудиторской проверки — аудиторам удалось вскрыть десятилетние схемы мошенничества в госкорпорации.

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Речь идет о выводе средств, фактах коррупции, мошенничества и злоупотреблений полномочиями», — сообщил руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников РИА «Новости».

Он добавил, что лишь за период с декабря 2018 по ноябрь 2019 года по материалам аудиторов было заведено 15 уголовных дел.