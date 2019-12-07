«Летели стекла и панели»: смертоносный взрыв в Тюмени

Бытовой газ взорвался в четырехэтажном жилом доме в Тюмени. После хлопка в здании начался пожар, его удалось ликвидировать. В результате пострадали четыре человека, в том числе два жильца дома и газовщики. Один из них погиб.

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Двух пострадавших доставили в реанимацию ожогового отделения ОКБ №1, медики оценивают их состояние как тяжелое, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще одна женщина доставлена в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму, ей проводят комплексное обследование.

Как сообщают местные СМИ, другому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Всего в доме, где произошло ЧП, проживает 13 человек. Пока точно неизвестно, что могло привести к взрыву.

«По предварительным данным, сегодня, 7 декабря, вечером здесь произошел хлопок газа. Наши сотрудники еще работают на месте», – рассказал руководитель пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько.

Он добавил, что взрыв произошел в квартире, а площадь горения составила восемь квадратных метров. Сейчас на месте продолжаются работы по расследованию причин инцидента.

Как рассказали очевидцы произошедшего, взрывной волной в квартире выбило окна – они отлетели от четырехэтажки на несколько метров. Кроме того, была повреждена дверь. В подъезде также вылетело остекление.

Жительница дома напротив рассказала, что в момент взрыва она была дома и почувствовала тряску от хлопка даже в своей квартире. «Выглянув в окно, увидела, как летели стекла и панели», – поделилась она в беседе с порталом «72.ru».

По ее словам, в квартире, где произошел хлопок, живут инвалиды-колясочники.

Кроме того, стало известно, что взрыв прогремел в тот момент, когда газовщики пытались ликвидировать проблему. Очевидцы сообщили, что местные жители вызвали в дом газовую службу, поскольку почувствовали запах газа.

Ранее взрыв газа в жилом четырехэтажном доме прогремел в Белгородской области в поселке Яковлево.

В результате обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, еще шестеро пострадали. В доме было зарегистрировано 23 человека, а проживали, по последним данным правоохранителей, 34. После инцидента комиссия признала дом не подлежащим восстановлению. Несколько суток у здания днем и ночью дежурили сотрудники МЧС и Росгвардии, которые следили, чтобы мародеры не разграбили квартиры.

6 декабря стало известно, что все имущество жильцов эвакуировано. «Удалось извлечь уцелевшие вещи, документы, мебель – для пострадавших важно все, они приходят к разрушенному дому и наблюдают за работой специалистов. Спасателям удалось в одной из квартир обнаружить и передать владельцам выживших канареек», – сообщали в администрации Яковлевского городского округа во «ВКонтакте».

Чтобы жильцам было, где сложить вещи, администрация выделила место для временного хранения имущества, организовав транспорт для его доставки.

Жильцам также предлагали поселиться в пункте временного размещения, однако все они пока остановились у родственников в поселке. Правительство области пообещало, что до июля 2020 года жильцы разрушенного дома получат временное жилье в квартирах маневренного фонда Яковлевского городского округа, а после — квартиры в новом доме. Сейчас жильцам выделено восемь квартир для временного проживания.

Кроме того, власти региона выплатят 1 млн руб. компенсации семье погибшего в результате взрыва мужчины.

Сотрудник администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин рассказал, что погибший был активным прихожанином местного храма. «Часто ходил туда на службу», — уточнил он в разговоре с РИА «Новости».

Между тем жители поселка стали нести цветы к дому, чтобы почтить память погибшего. «Там уже есть импровизированный мемориал, горят свечи», — отмечал Бабанин.

Хлопок газа произошел и 1 декабря в многоквартирном жилом доме в Ярославле. Об этом сообщали в главном управлении МЧС по региону.

Согласно имеющимся данным, взрыв случился на третьем этаже дома №41 на улице Панина. Из дома эвакуировали 314 жильцов, причем 38 из них – дети. В результате пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени.

После взрыва в здании были отключены все коммуникации. Эксперты провели исследование, чтобы установить, повредились ли несущие конструкции.

Также в ведомстве добавили, что частично повреждена одна квартира. Жильцы дома находятся в пункте временного размещения в школе №55, которая расположена рядом.