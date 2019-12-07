«Личное сообщение»: мэр Липецка прошлась по парку с матом

Видео, на котором мэр Липецка Евгения Уваркина с матерной руганью комментирует работы по обустройству городского парка, не предназначалось для публики. Так в пресс-службе городской администрации объяснили инцидент.

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Пресс-секретарь Иван Терехов отметил, что Уваркина приехала в Нижний парк во вторник, 3 декабря, с внезапной проверкой. В 9.00 на объекте практически не было строителей, а техника не работала, что возмутило главу города. Тогда она записала видео, в котором продемонстрировала, что благоустройство парка затягивается. На видео Уваркина напомнила, что 10 декабря на объект с проверкой приедет губернатор, а 20 декабря парк должен быть полностью готов, однако на территории даже не убран строительный мусор.

В заключение чиновница потребовала, чтобы каждый день в 8.10 ей присылали видеоотчет о том, что строители и техника приступили к работе.

Уваркина рассказала, что записала ролик не для публики — она отправила его в чат с рабочей группой в мессенджере WhatsApp. Мэр посетовала на человека, который «слил» его. Кроме того, Уваркина рассказала, как спустя неделю изменилась ситуация в парке.

«И я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла. Кто-то из участников группы в вотсапе поступил непорядочно – сделал личное публичным. Воодушевляет только одно – сегодня мы видим, что работа в парке кипит. И надеемся, что 28 декабря мы его сдадим, у липчан появится еще одно пространство, где можно будет весело и интересно провести новогодние праздники. Приглашаем всех на открытие», – передает телеканал «360» слова Уваркиной.

Представители липецкой мэрии также заверили, что теперь работа по обустройству Нижнего парка в городе идет по графику и пообещали позже предоставить видеоотчет с подтверждением.

Иван Терехов подчеркнул, что на видео Уваркина никого не оскорбляет и ни с кем не ссорится – ее мат относится к ситуации в целом, а не к конкретным работникам.

Ранее депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников опубликовал скандальное видео на своей странице в фейсбуке и заявил, что попросит комиссию по этике в липецком горсовете разобраться с ситуацией.

«Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности», – добавил он.

При этом в пресс-службе мэра заявили, что не в курсе такого разбирательства. «Никаких бумаг в мэрии нет. Поэтому про комиссию мы ничего не знаем», – отметил Иван Терехов.

Между тем депутат Хомутинников намерен обратиться в прокуратуру и полицию с просьбой изучить ролик и при необходимости привлечь мэра города к административной ответственности. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам Хомутинникова, сейчас в мэрии Липецка проходит экстренное совещание, где выясняют, кто опубликовал запись. О том, что сотрудники пресс-службы и сама Евгения Уваркина находятся на совещании, в городской администрации сказали и «Газете.Ru».

В пятницу, 6 декабря, еще одна чиновница выразилась матом, но уже публично. В сети было опубликовано видео выступления начальницы отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой. Девушка обратилась к представителям молодежных добровольческих организаций в ходе молодежного форума в Гатчине. По ее мнению, большинству людей безразличны происходящие вокруг события, поэтому она порекомендовала присутствующим «активно трудиться», однако использовала для этого более емкий нецензурный синоним.

«Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Если вы не будете реально е****ь (работать)», – сказала она.

После этих слов в зале начался гул, который чиновница восприняла как одобрение.

«Ну, видишь, подбодрила ребят», – обратилась Позднякова к другому спикеру на сцене, когда в зале послышались аплодисменты. После этого чиновница сразу же попросила прощения за использование ненормативной лексики.

На речь Поздняковой уже обратили внимание в Сосновоборском городском округе в Ленинградской области.

«Эпизод обязательно внимательно рассмотрим на комиссии по этике. В отношении сотрудника администрации будет проведена работа с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего», – заявили в администрации округа.