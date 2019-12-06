Зарезал тещу с женой во сне: жестокая месть кубанца

42-летний житель Краснодарского края задержан по подозрению в убийстве 37-летней супруги и 66-летней тещи. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 5 декабря 2019 года в одном из домов в хуторе Южном Крымского района. Накануне мужчина приехал в дом к родственникам из Абинского района — там между ним и пенсионеркой произошла ссора, в результате которой он вернулся к себе домой. Через некоторое время мужчина вновь нагрянул к теще и нанес спящим женщинам ножевые ранения.

Проснувшись, пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако зять догнал ее возле калитки и более 40 раз ударил ножом. От полученных ранений обе жертвы скончались на месте.

После двойного убийства кубанец порезал двухлетнюю дочь — позднее медики диагностировали у нее три непроникающих ранения в область предплечья и живота. Пострадавшую дочь и еще одного несовершеннолетнего ребенка мужчина забрал к себе домой. Однако утром 5 декабря 2019 года он самостоятельно обратился в правоохранительные органы и признался в преступлении.

Следствием установлено, что супруга задержанного жила вместе с матерью и двумя малолетними детьми в одном из домов хутора Южного, расположенного в Крымском районе. В то время как супруг проживал в Абинском районе. Со слов подозреваемого, на протяжении длительного времени между ним и тещей происходили конфликты на бытовой почве, сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Малолетних детей доставили в лечебное учреждение, где им оказали необходимую помощь — угрозы их жизни и здоровью нет. Решается вопрос об их дальнейшем месте жительства. Расследование двойного убийства продолжается.

Ранее стало известно о еще одном жестоком преступлении. 38-летнего жителя Волгограда подозревают в расправе над 41-летней женой и 63-летней тещей. По данным СК, трагедия произошла ночью 31 октября в квартире на улице Розы Люксембург. Там подозреваемый на протяжении нескольких лет проживал с женой и ее матерью.

В день убийства между супругами вспыхнул конфликт. В итоге пьяный волгоградец схватил нож и несколько раз порезал жену, а затем и тещу, которая попыталась спасти дочь.

Убедившись, что жертвы не дышат, мужчина отрезал им головы. Затем он позвонил своей приятельнице и рассказал о случившемся. Женщина приехала в квартиру и, увидев изуродованные тела, сообщила об убийстве в полицию.

Осознав содеянное, подозреваемый попытался покончить жизнь самоубийством, однако полиции и скорой помощи удалось спасти его. Региональный Следком возбудил против 38-летнего волгоградца уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Расследование продолжается.

Еще одна расправа над родственникам произошла в башкирской деревне Шигайкулбаш Буздякского района. Там 14 сентября местный житель зарубил топором 35-летнюю экс-супругу и ее 71-летнюю мать, после чего скрылся с места происшествия. В доме при этом остался восьмимесячный ребенок. Спустя два дня подозреваемый покончил с собой, сообщал СК.

Соседи слышали крики из дома, где произошло убийство, однако попасть во владение не смогли. Как передает региональный портал Ufa1.ru, сразу после преступления башкирец позвонил своему отцу и признался в содеянном. Тот в свою очередь обратился в полицию.

Через несколько часов в деревню приехали сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник уже успел скрыться с места ЧП. Соседи рассказали следователям, что погибшая женщина была в браке с предполагаемым злоумышленником около двух лет. Тот подал на развод, когда она забеременела.

Незадолго до убийства мужчина приезжал мириться, но бывшая супруга отказала ему. Следственный комитет Республики Башкирии завел на него уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» — мужчину объявили в розыск. Однако 16 сентября его нашли мертвым в лесопосадках в 2 км от деревни.