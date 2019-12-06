Зимний сад и бассейн: подмосковного чиновника уличили в коррупции

Бывшему главе Щелковского района Московской области 61-летнему Алексею Валову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный Следственный комитет.

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По версии ведомства, Валов, занимая пост главы подмосковного района, получил от своей подчиненной взятку — женщина передала начальнику часть имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью 6 млн рублей. Она заплатила половину этой суммы, а также 241 тыс. рублей в качестве страховых премий (плата, взимаемая страховой компанией для покрытия убытков при аварии и в других страховых случаях — прим. «Газеты.Ru»).

За этот презент подчиненная получила «общее покровительство и попустительство по службе».

Следователи и сотрудники ФСБ уже провели обыски по местам жительства Валова. На снимках, опубликованных СК, запечатлены два больших дома экс-главы Щелковского района, бассейн в одном из них, собственный сад, антикварная мебель, а также злосчастный Mercedes.

Правоохранители пытаются установить причастность чиновника к другим коррупционным преступлениям. 6 декабря суд решит вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Валов вступил на должность главы администрации Щелковского района 18 ноября 2014 года, а с 30 мая 2017 года стал главой района. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года — в своих соцсетях чиновник отмечал, что данное решение далось ему нелегко. Позже Валова назначили замминистра транспорта Подмосковья — этот пост он покинул две недели назад.

Отметим, что 4 декабря был также задержан Георгий Волосевич, замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ. Мужчину также обвинили в получении взятки в особо крупном размере — 5 декабря ему заключили под стражу на срок до 4 февраля. Об сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда.

«За деятельностью Волосевича наблюдали около года, он был в оперативной разработке. По информации следствия, он ежемесячно получал взятку в 500 тысяч рублей от предпринимателей, которые занимаются в Щелкове ритуальными услугами», — отмечал источник в правоохранительных органах сайта kp.ru.

Еще один подмосковный чиновник отправился под домашний арест 22 ноября. Тогда Бабушкинский суд избрал такую меру пресечения сроком на один месяц и семь суток для экс-главы подмосковного города Чехова Марины Кононовой. Ее обвинили в махинациях с муниципальной собственностью.

Под арестом чиновница будет находиться в деревне Большое Петровское Чеховского района Подмосковья. Дело против Кононовой было возбуждено региональным СК 29 октября по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения».

Женщину обвиняют в том, что она завладела зданием общей площадью 330 кв. метров и стоимостью более 7,3 млн рублей, которое изначально находилось в муниципальной собственности.

На заседании об избрании меры пресечения стало известно, что сначала Кононова передала это здание в аренду своему зятю Алексею Медвецкому. Однако после того как он в 2010 году развелся с ее дочерью, чиновница потребовала покинуть помещение, заявив, что теперь там будет стоматологическая клиника.

Далее новой договор на аренду Кононова оформила на своего сожителя, однако здание он занимал недолго — уже в 2019 году помещение перешло в собственность бизнесмена Александра Рыжова, нового мужа дочери, передавала радиостанция BFM из здания суда. Предприниматель распорядился открыть там магазин.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что Кононова еще 21 ноября на допросе дала признательные показания, однако она выразила несогласие с квалификацией ее преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ, согласно которой чиновнице грозит до 10 лет колонии.

В конце заседания обвиняемая не стала оспаривать домашний арест, в то время как ее адвокаты добивались более мягкой меры пресечения. «Все же просим избрать нашей подзащитной более мягкую меру пресечения в виде запрета проведенных действий с учетом ее состояния здоровья и того, что на ее иждивении находится престарелая мать 1941 года рождения, которая нуждается в постоянном уходе», — заявил юрист Олег Лисовский.

Прокурор и следователь подчеркнули, что это невозможно, так как Кононова обладает широким кругом связей — в частности в правоохранительных органах. Суд удовлетворил их ходатайство.