Два звонка: начальник мог спасти убившую себя следователя

В деле о самоубийстве 23-летней следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой появились две записи телефонных разговоров ее сестры Анны и начальника отделения Андрея Хвостова. Эти звонки доказывают, что он мог предотвратить гибель девушки, сообщила «Газете.Ru» ее родственница.

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В первый раз она связалась с Хвостовым на следующий день после того, как один из его подчиненных якобы изнасиловал Клочкову. Вскоре следователь впала в депрессию, однако причину грусти никому из близких, кроме сестры, не раскрывала.

«Мы переживали за ее состояние, позвонили 7 октября Хвостову, сообщили, что она нуждается в восстановлении. Эти записи были сделаны для моей сестры, потому что она хотела знать, что он ответит. Я не люблю играть в испорченный телефон и просто записала, чтобы дать ей послушать. Потом не удалила», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Вскоре Клочкова все-таки сообщила семье о надругательстве со стороны сослуживца. «После этого мы попросили перевода. Я четко сказала, кто ее изнасиловал и что она хочет покончить с собой. Хвостов пообещал уволить провинившегося.

Но после рабочего дня Маша вернулась домой и сказала, что он продолжает работать. Хвостову просто насрать, ведь это не его ребенок», — отметила девушка.

Все аудиозаписи она передала следователям, которые ведут служебную проверку в хостинском отделе. «В связи с тем, что в действиях Хвостова усматриваются признаки преступлений, предусмотренных 285 УК РФ «Превышение полномочий» и 293 УК РФ «Халатность», материал направлен в СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ в силовых структурах.

«Я удивлюсь, если узнаю, что руководство не привлекло его к ответственности. Он был в курсе», — подчеркнула Анна Клочкова.

Она также пожаловалась на работу регионального Следственного комитета РФ. Клочкова утверждает, что правоохранители еще не собрали ряд доказательств травли 23-летней следователя со стороны руководства.

«До сих пор не опрошены ребята, которые должны идти в СК с переписками — в них Маша писала, как начальник швырял в нее бумагу. Правда, делал это заместитель Хвостова, пока тот был в продолжительном отпуске. Безусловно, это халатность», — заключила девушка.

Однако, по словам Анны Клочковой, агрессию в отношении следователя проявляло не только руководство, но и сослуживцы — когда девушка вернулась на работу после изнасилования, коллеги якобы долгое время смеялись над ней.

«О том, что произошло с 5 на 6 октября, мы никому не говорили, кроме ее начальника. Откуда узнали сослуживцы, нам неизвестно. Однако после 21 октября еще сильнее стали травить», — отметила родственница в разговоре с «Газетой.Ru».

В частности, когда Клочкова пришла в свой кабинет, она обнаружила, что у нее забрали все вещи, которые выдали при поступлении на службу — вплоть до бумаги и пишущих ручек. «Они ей сказали: «О, ты что вернулась? Мы уже думали, что ты свалила и не вернешься», — поясняла сестра сайту kp.ru.

Инициировать травлю мог следователь, который якобы надругался над девушкой в ночь с 5 на 6 октября — по словам его знакомого, мужчина заключил со своими коллегами пари на то, кто быстрее вступит в интимную связь с девушкой.

«После того, как Маша попала в больницу, а произошло это буквально на следующий день после ночи с опером, он всем растрепал в отделе, что спал с ней. И что организм девчонки не выдержал его напора»,

— заявил kp.ru один из приятелей сослуживца погибшей.

Близкие 23-летней следователя уверены, что именно такое отношение коллег и изнасилование послужило поводом для самоубийства. «С этого момента она считала себя позором семьи. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтоб кто-то узнал об этой истории. Она была совсем ребенком в душе. Ее покалечили и довели до суицида», — написала сестра в соцсети «Вконтакте».

Отметим, что в отдел Хостинского района Клочкова пришла на работу лишь в августе 2019 года — 23 ноября сослуживцы обнаружили ее тело в служебном кабинете.